به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کیانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت ۲۴ مهر، روز جهانی غذا، با بیان این‌که جز در موارد خاص، افراد به کالری زیادی نیاز ندارند، اظهار کرد: باید بیشتر به سمت استفاده از غذاهایی برویم که سالم‌تر هستند و در این راستا، باید استفاده از نان کامل در خراسان جنوبی فرهنگ‌سازی شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر برای بعضی از افراد استفاده از نان کامل به دلیل تفاوت قیمت امکان‌پذیر نیست، باید سعی کنند که حداقل در یک وعده غذایی از نان کامل استفاده کنند.

کیانی در ادامه تصریح کرد: برای انجام نوآوری توسط کشاورزان در تولید مواد غذایی، باید امکانات لازم در این خصوص در دسترس کشاورزان باشد.

وی همچنین خواستار مصرف کم نمک و شکر شد و افزود: باید از کودکی بچه‌های خود را به انجام این کار عادت دهیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تأکید کرد: میزان ابتلای افراد به بیماری‌های قلبی و عروقی در جهان، ایران و خراسان جنوبی زیاد است که ناشی از نوع مصرف مواد غذایی است.

کیانی با بیان این‌که ورزش و فعالیت‌های فیزیکی اصلی‌ترین راه مبارزه با این بیماری‌ها است، یادآور شد: بیش از ۴۰۰ هزار نفر در جهان به بیماری‌های ناشی از مواد غذایی مبتلا هستند.

وی با اشاره به آلودگی‌های ناشی از تغذیه، خاطرنشان کرد: نظارت ما بر کارخانه‌های تولید مواد غذایی مستمر است و با آزمایش کردن نمونه‌هایی از تولیدات آن‌ها، این نظارت را با توجه به نتایج آن انجام می‌دهیم.

برنامه‌های هفته غذا

وی با بیان این‌که تنها در برنج، وجود ۱۷۰ نوع سم را آزمایش کرده‌ایم، ادامه داد: در هفته مورد نظر به مناسبت روز جهانی غذا، اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس با هدف تغییر در نگرش و رفتار، تجلیل از فعالان صنایع غذایی و کارشناسان مواد غذایی، برگزاری همایش روز جهانی غذا و تقدیر از فعالان این حوزه، بازدید از واحدهای تولیدی، انجام کشت‌های مشترک و بازرسی با هدف جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق از جمله برنامه‌های مورد نظر است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به کشفیات حوزه سلامت، اظهار کرد: بیشتر کشفیات در خصوص داروهای قاچاق تولید پاکستان است و در سطح عرضه به مردم در استان، کمتر کشفیاتی در این مورد داشته‌ایم.

مجوز تولید به مشاغل خانگی

کیانی در خصوص کسب‌وکارهای خانگی گفت: چند سالی است که مشاغل خانگی لازم نیست ضوابط سخت واحدهای تولیدی را داشته باشند و به محصولاتی هم که در آشپزخانه با نظارت مسئول فنی تولید می‌شوند، جز در زمینه مواد پرخطر مانند گوشت و شیر، مجوز تولید داده می‌شود.

وی تأکید کرد: به ۳۲ محصول پرخطر براساس مصوبه کشوری، مجوز تولید در خانه داده نمی‌شود و تاکنون به ۱۳۴ کارگاه خانگی در خراسان جنوبی مجوز تولید داده شده است.