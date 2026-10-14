به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه اعلام کرد: ترامپ در تلاش است تا حل‌وفصل بحران اوکراین را به مسیری مسالمت‌ آمیز هدایت کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: تلاش‌ ها در زمینه آتش بس در حوزه انرژی همچنان ادامه دارد. تلاش‌ ها برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین به‌ صورت غیرعلنی انجام می‌ شود و به همین شکل ادامه خواهد یافت. اروپایی‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا درگیری در اوکراین ادامه یابد. در حال حاضر برگزاری نشست‌ های بین‌ المللی درباره حل‌ و فصل مناقشه اوکراین در دستور کار نیست. خطر کارشکنی کشورهای اروپایی در توافقات روسیه و آمریکا وجود دارد.

دیمیتری پسکوف، سپس اضافه کرد: گزارش‌ های رسانه‌ ای درباره احتمال محدود شدن کمک‌ های آمریکا به کی‌یف را با دقت دنبال می‌کنیم، اما هنوز برای نتیجه‌گیری زود است. کرملین جز گزارش‌ های رسانه‌ ای اطلاعات بیشتری درباره محدود شدن فعالیت‌های استارلینک در اوکراین در اختیار ندارد. بهتر بود از فناوری‌هایی مانند استارلینک اصلا برای اهداف نظامی استفاده نمی‌شد. روسیه باید برای چالش‌ها در زمینه امنیت سایبری آماده باشد.

وی سپس افزود: روسیه برای بازپس‌گیری دارایی‌های خود مبارزه خواهد کرد. ... درباره گزارش‌ های رسانه‌ ای مبنی بر برنامه احتمالی رئیس اف‌بی‌آی برای سفر به روسیه، اطلاعاتی برای ارائه نداریم.