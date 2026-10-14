ارسال ۱۹۰ اثر به نخستین رویداد ملی عکاسی معماری دالان

حامد پاسبان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین رویداد ملی عکاسی معماری دالان در کاشان اظهار کرد: برای حضور در اردوی سه‌روزه عکاسی پیش از این رویداد، نزدیک به ۱۰۰ نفر رزومه خود را ارسال کردند که در نهایت ۲۵ نفر برای شرکت در این اردو انتخاب شدند.

وی ابراز کرد: این اردو با هدف توجه ویژه به ظرفیت‌های معماری و فرهنگی کاشان برگزار شد و عکاسان منتخب فرصت داشتند در مدت سه روز، از بناها و فضاهای معماری این شهر عکاسی کنند.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی عکاسی معماری «دالان» با اشاره به استقبال عکاسان از این رویداد اظهار کرد: تاکنون ۶۰ نفر از عکاسان کاشانی و ۳۰ عکاس غیربومی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع تاکنون ۱۹۰ اثر به دبیرخانه نخستین رویداد ملی عکاسی معماری «دالان» رسیده است که نشان‌دهنده استقبال عکاسان از موضوع معماری و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کاشان است.

پاسبانی‌پور خاطرنشان کرد: تلاش دبیرخانه این است که با برگزاری این رویداد، زمینه معرفی ظرفیت‌های معماری کاشان از نگاه عکاسان فراهم شود و آثار ارسالی بتوانند بخشی از هویت معماری و فرهنگی این شهر را به شیوه‌ای هنرمندانه ثبت و روایت کنند.