به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، رویداد «شب‌های پرتره» نخستین برنامه از مجموعه رویدادهایی است که با هدف ثبت تصویری چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر ایران و ایجاد امکان مواجهه مستقیم عکاسان با این چهره‌ها برگزار می‌شود.

عمارت آینده با همکاری انجمن ملی عکاسان ایران در نخستین برنامه از «شب‌های پرتره» که به عکاسی از چهره‌های شاخص فرهنگ و هنر ایران اختصاص دارد، امکان عکاسی از علیرضا مشایخی، آهنگساز و از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی معاصر ایران را برای عکاسان علاقه‌مند فراهم کرده است.

همچنین، در این رویداد از پوستر کنسرت «موسیقی نو در ایران» که به اجرای آثاری از علیرضا مشایخی اختصاص دارد، با حضور جمعی از هنرمندان و دوستداران این آهنگساز نوگرا رونمایی می‌شود. این پوستر توسط سهیل حسینی طراحی شده است.

این رویداد روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در کتابخانه جندی‌شاپور ایران‌مال برگزار خواهد شد و عکاسان علاقه‌مند می‌توانند با حضور در این برنامه به ثبت پرتره‌های علیرضا مشایخی بپردازند. حضور در این رویداد برای عکاسان آزاد است و حقوق و مالکیت عکس‌های ثبت‌شده متعلق به عکاسان خواهد بود.

در ادامه این رویداد، همچنین ۵۰ عکس منتخب از میان آثار ثبت‌شده توسط عکاسان، با انتخاب گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه عکاسی، برای نمایش در یک نمایشگاه گروهی انتخاب خواهد شد. این نمایشگاه یک ماه پس از برپایی رویداد برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از این آثار در قالب کتابی با عنوان «پرتره‌های علیرضا مشایخی» توسط انتشارات آینده منتشر خواهد شد. با توجه به ظرفیت محدود برنامه و ضرورت هماهنگی برای حضور عکاسان، علاقه‌مندان لازم است پیش از حضور، نام خود را از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن ۰۹۳۰۵۱۶۰۰۹۰ ثبت کنند.