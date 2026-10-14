به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی، شامگاه چهارشنبه، پس از تساوی بدون گل مقابل خیبر خرم‌آباد، در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از هواداران این تیم، ابراز امیدواری کرد سرخ‌پوشان روند موفقیت‌آمیز خود را ادامه دهند و صدرنشینی را تا پایان فصل حفظ کنند.

خلیلی اظهار داشت: سلام عرض می‌کنم و خسته‌نباشید می‌گویم. از هواداران خوب پرسپولیس تشکر می‌کنم که در این مسابقه ما را تنها نگذاشتند. به نظرم بازی خوبی بود و موقعیت‌های زیادی داشتیم. اگر بدشانس نبودیم و فرصت‌هایمان به گل تبدیل می‌شد، می‌توانستیم پیروز میدان باشیم.

وی افزود: با این حال، تا اینجای کار صدر جدول را در اختیار داریم و امیدواریم این روند تا پایان فصل ادامه داشته باشد و بتوانیم موفقیت‌های دیگری به دست بیاوریم.

خلیلی: موقعیت‌سازی بازیکنان نشان‌دهنده رشد تیمی است

سرپرست پرسپولیس در پاسخ به پرسشی درباره از دست رفتن موقعیت‌های گلزنی مهاجمان، به‌ویژه بیفوما، گفت: در ضربه نهایی، وقتی بازیکن در موقعیت گلزنی قرار می‌گیرد، تلاش می‌کند بهترین تصمیم را بگیرد. بیفوما هم سعی کرد بهترین انتخاب را داشته باشد و به نوعی می‌توان گفت بدشانس بودیم.

خلیلی ادامه داد: همه بازیکنان تمام تلاش خود را انجام دادند. هیچ بازیکنی نمی‌خواهد ضربه بدی بزند؛ همه دوست دارند بهترین تصمیم را بگیرند و بهترین ضربه را بزنند، اما گاهی توپ‌ها وارد دروازه نمی‌شوند.

وی با اشاره به تعداد فرصت‌های ایجادشده برای پرسپولیس خاطرنشان کرد: همین که توانستیم چهار یا پنج موقعیت گلزنی ایجاد کنیم، نشان می‌دهد کادر فنی شناخت خوبی از تیم حریف داشته است. موقعیت‌سازی بازیکنان نیز نشان‌دهنده رشد تیمی پرسپولیس است.

خلیلی: داوری خوب بود؛ درباره صحنه پنالتی باید نظر کارشناسان را شنید

سرپرست پرسپولیس تهران، در ادامه صحبت‌های خود، درباره شرایط مسابقه و عملکرد تیم داوری اظهار کرد که قضاوت بیژن حیدری را خوب ارزیابی می‌کند، اما درباره صحنه مشکوک به پنالتی خواستار بررسی دقیق‌تر شد.

خلیلی گفت: شرایط بازی خوب بود و آقای دکتر حیدری هم از بهترین داوران ما هستند. به نظرم داوری خوبی انجام شد.

وی درباره صحنه پنالتی احتمالی پرسپولیس افزود: باید صحنه را ببینیم. متأسفانه اینترنت یاری نکرد و افراد مختلف نظرهای متفاوتی به ما گفتند. از آنجا که کارشناس داوری نیستم و صحنه را هم به‌طور دقیق ندیده‌ام، نمی‌توانم نظر قطعی بدهم.

سرپرست پرسپولیس ادامه داد: از بیرون زمین، برداشت ما این بود که صحنه پنالتی بوده و تصمیم اولیه خود آقای دکتر حیدری هم اعلام پنالتی بود؛ اما اگر اتاق کمک‌داور ویدئویی صحنه را از زاویه دیگری بررسی کرده، لازم است کارشناسان داوری درباره آن نظر بدهند.

خلیلی: پرسپولیس تا حصول تمام حقوق باشگاه از شکایت آسانی کوتاه نمی‌آید

محسن خلیلی، سرپرست پرسپولیس تهران، در ادامه نشست خبری پس از دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد، درباره آخرین وضعیت شکایت باشگاه از آسانی گفت مسئولان پرسپولیس تا روشن شدن تمام ابعاد حقوقی پرونده، پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهند و برای احقاق حقوق باشگاه کوتاه نخواهند آمد.

خلیلی اظهار داشت: همان‌طور که در آخرین صحبت‌هایم هم گفتم، مسئولان باشگاه نیز درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. پرسپولیس تا آخرین لحظه تمام مسائل حقوقی این پرونده را پیگیری می‌کند و نظر دکتر حدادی هم این است که تمام حقوق باشگاه پرسپولیس باید گرفته شود.

برای اسکان پرسپولیس در شهر بابک همکاری لازم انجام نشده است

سرپرست پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به نگرانی این باشگاه درباره محل اسکان در سفر به شهر بابک برای دیدار مقابل مس شهر بابک، از همکاری نکردن مسئولان مربوطه در زمینه تأمین هتل انتقاد کرد.

وی گفت: نکته دیگری که اکنون با آن درگیر هستیم، بازی مقابل مس شهر بابک است. نگرانی ما این است که مسئولان هتل و دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را با ما ندارند. اگر اشتباه نکنم، حدود ۱۸ روز پیش برای رزرو هتل تماس گرفتیم، اما از همان زمان به ما اعلام کردند که هتل رزرو شده و امکان اختصاص اتاق به تیم پرسپولیس وجود ندارد.

خلیلی با تأکید بر ضرورت فراهم بودن زیرساخت‌های میزبانی برای تیم‌های لیگ برتری افزود: وقتی تیمی در لیگ برتر حضور دارد، باید زیرساخت‌های لازم را برای پذیرایی از تیم‌های مهمان آماده کند؛ به‌ویژه تیم‌های پرطرفداری مانند استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان. نمی‌توان به چنین تیم‌هایی گفت که هتل نداریم.

درخواست پرسپولیس برای برگزاری بازی در شهر مجاور در صورت نبود امکانات اسکان

سرپرست پرسپولیس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی باشگاه و سازمان لیگ، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت اسکان این تیم شد.

وی تصریح کرد: ما با مسئولان مس شهر بابک مذاکراتی داشته‌ایم و سازمان لیگ نیز مکاتبات لازم را انجام داده و برنامه‌ریزی‌های مربوطه را دنبال کرده است، اما تاکنون همکاری مورد انتظار صورت نگرفته است.

خلیلی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر همکاری لازم را انجام دهند تا وضعیت ما مشخص شود. اگر امکان میزبانی و پذیرایی از تیم پرسپولیس وجود ندارد و نمی‌توانند هتل مناسبی در شهر فراهم کنند، درخواست ما این است که مسابقه در یکی از شهرهای مجاور برگزار شود تا بتوانیم محل اسکان مناسبی داشته باشیم.