  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۱

ایستادگی در خیابان‌های زاهدان همچنان ادامه دارد

ایستادگی در خیابان‌های زاهدان همچنان ادامه دارد

زاهدان- مردم شهر زاهدان، در دویست و بیست و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند.

دریافت 28 MB
کد مطلب 6978475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها