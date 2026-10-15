https://mehrnews.com/x3dkvS ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۱ کد مطلب 6978475 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۱ ایستادگی در خیابانهای زاهدان همچنان ادامه دارد زاهدان- مردم شهر زاهدان، در دویست و بیست و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع برگزار کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6978475 کپی شد مطالب مرتبط انتقادات گسترده از عبدالحمید؛ چرا تروریستها محکوم نمیشوند؟ چادر زن در فرهنگ سیستانوبلوچستان حرمت دارد؛ از بخشش خون تا عامل وحدت روشندلان زاهدانی مهمان امام رئوف شدند دستگیری ۱۸۸ تبعه غیرمجاز در چابهار شهادت بانوان وحافظان امنیت خللی در وحدت سیستانوبلوچستان ایجاد نمیکند برچسبها زاهدان اجتماع مردمی تجمع مردمی
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