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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

دستگیری ۱۸۸ تبعه غیرمجاز در چابهار

دستگیری ۱۸۸ تبعه غیرمجاز در چابهار

چابهار- فرمانده انتظامی چابهار از دستگیری ۱۸۸ تبعه غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۴۲ سارق و ۶۴ معتاد متجاهر نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین میرصوفی، صبح پنجشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت، طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار، افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۸۸ تبعه غیرمجاز، ۴۲ سارق، ۶۴ معتاد متجاهر، سه قاچاقچی و ۱۱ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی با اشاره به دیگر دستاوردهای این طرح بیان کرد: یک کیلو و ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۲ قبضه سلاح کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین ۵۷ دستگاه خودرو و ۵۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ میرصوفی در پایان تأکید کرد: پلیس با هدف تأمین امنیت شهروندان، به‌صورت شبانه‌روزی با جرائم و بی‌نظمی‌ها برخورد می‌کند.

کد مطلب 6978537

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