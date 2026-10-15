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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران

آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک عادی و روان در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه های تهران در روز پنج شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهور، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با توجه به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران گفت: ترافیک صبحگاهی امروز پنجشنبه در مسیرهای اصلی پایتخت عادی و روان است.

وی در ادامه نیز با اشاره به روان بودن تردد در معابر اصلی پایتخت اظهار کرد: رانندگان نباید خلوتی معابر را به معنای امکان افزایش سرعت تلقی کنند بلکه لازم است با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، انتخاب سرعت متناسب با شرایط مسیر و با احتیاط کامل رانندگی کنند. همچنین توجه مستمر به مسیر پیش رو و حفظ هوشیاری هنگام رانندگی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی و تأمین ایمنی تمامی کاربران ترافیک دارد.

شریفی در پایان به رانندگان توصیه می‌کند: لطفا با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب از هرگونه عجله و تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنند چرا که خلوتی معابر به معنای کاهش خطر تصادف نیست و رعایت مقررات راهنمایی ‌ورانندگی شرط اصلی رانندگی ایمن است.

کد مطلب 6978529
زهرا ناری

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