کاهش ترافیک صبحگاهی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر خلوت پایتخت گفت : وضعیت تردد خودرو ها در صبح روز پنج شنبه، در معابر و بزرگراه ها ی تهران در وضعیت عادی و و بدون ترافیک است از عصر گاه شاهد حجم ترافیک در برخی از خیابان‌های پایتخت خواهیم بود.

وی افزود: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت جهت زودتر رسیدن و یا قصد انجام حرکات نمایشی و لایی کشی داشته باشند که به این دسته از رانندگان توصیه می‌گردد فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا در همه حال خطر ساز و خطر آفرین می‌باشند پس با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همواره با سرعت مطمئنه در سطح معابر خلوت صبحگاهی تردد کنند. تا بتوانند در شرایط خطر از وقوع حادثه جلوگیری کنند.

شریفی دلیل بسیاری از تصادفاتی که در تقاطع‌ها رخ می‌دهد را سرعت زیاد رانندگان خودروها دانست و گفت: در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین شهر تهران بمنظور کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها پلیس حضور دارد چرا که برخی رانندگان با دیدن خلوتی معابر ممکن است سرعت خودروی خود را بالا برده و باعث حادثه و تصادفات دلخراش شوند. در هنگام گذر از تقاطع‌ها علاوه بر رعایت حق تقدم‌ها، بایستی که سرعت مناسبی هم داشته باشید.

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تاکید کرد : اگر راننده سرعت مطمئنه را رعایت کند تصادف نخواهد کرد و اگر در معرض تصادف هم قرار بگیرد، چون سرعت خودرو کم است می‌تواند از خسارت جبران ناپذیر جلوگیری کند.