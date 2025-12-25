سرهنگ شریفی: اکثر معابر پایتخت خلوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌های خلوت پایتخت گفت: هم اکنون حرکت خودروها، در اکثر معابر پایتخت در وضعیت عادی است.

وی افزود: با توجه به خلوتی معابر پایتخت متأسفانه معدود رانندگانی هستند که اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌کنند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رسانند، رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد کنند.

سرهنگ شریفی گفت: سرعت‌های بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین است پس با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همواره با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در سطح معابر خلوت صبحگاهی تردد کنند.

وی افزود: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند.

شریفی، به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه در معابر پایتخت تردد کنند.