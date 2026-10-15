به گزارش خبرگزاری مهر، مارجوری تیلور گرین نماینده پیشین کنگره آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و هم حزبی ترامپ، ضرب و شتم یک زن در تجمع انتخاباتی مرتبط با انتخابات میان دوره ای کنگره کشورش که تنها خواستار انتشار و پیگیری پرونده جنایت ها و رسوایی اپستین شده بود را به شدت به باد انتقاد گرفت.

نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: از کی تا حالا شعار «پرونده‌های اپستین را منتشر کنید» خشونت را توجیه می‌کند؟ از کی تا حالا MAGA شروع به حمایت از خشونت علیه زنان کرده است؟ فیلم زنی با پیراهنی با عنوان «پرونده‌های اپستین را منتشر کنید» در یک گردهمایی ترامپ ایستاده و از ترامپ می‌خواهد پرونده‌های اپستین را منتشر کند و در حالی که جمعیت شعار «ایالات متحده آمریکا» سر می‌دهند، توسط مردان MAGA که اطرافش هستند مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار می‌گیرد.

هم حزبی سابق ترامپ تصریح کرد: من سال‌ها از MAGA دفاع کردم... اما الان این را چندش‌آور و زننده می‌دانم. آیا او به این دلیل مستحق کتک خوردن توسط مردان MAGA بود؟ یا به این دلیل که با تی‌شرت «پرونده‌های اپستین را منتشر کنید» گردهمایی ترامپ را مختل کرد؟ ترامپ و حزبش، برای کتک زدن زنان هورا می‌کشند. این یک فرقه است، یک فرقه زشت و عجیب و غریب که ارزش‌های مسیحی را نشان نمی‌دهد، زیرا رهبر فرقه (ترامپ) خودش مسیحی نیست، اگرچه اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در تجمعات او شرکت می‌کنند، فقط خود را مسیحی می‌دانند. آنها را از میوه‌شان بشناسید. میوه فاسد است. زیرا رهبر فرقه خودش گرگی در لباس میش است که گله را گمراه کرده است.