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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

تنگه هرمز بسته است؛ عبور باید با هماهنگی باشد

تنگه هرمز بسته است؛ عبور باید با هماهنگی باشد

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت: هرگونه عبور از این تنگه باید با هماهنگی انجام شود و در غیر این صورت، در اخبار می‌بینید چه اتفاقی می‌افتد.

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، روز پنجشنبه ۲۳ مهر در حاشیه مراسم تجلیل از پرستاران ارتش، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز بسته است؛ اگر بسته نبود و نفت از آن عبور می‌کرد، قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا نمی‌کرد. این موضوع کاملاً روشن و مشخص است.

وی با تشریح حضور نیروهای مسلح در منطقه افزود: در غرب تنگه هرمز، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکم ایستاده و در شرق تنگه هرمز تا شمال دریای عمان نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار حضور دارد و کنترل و نظارت صددرصدی بر منطقه اعمال می‌کند.

دریادار سیاری تأکید کرد: اگر عبوری هم انجام شود، باید با هماهنگی باشد؛ در غیر این صورت، در اخبار می‌بینید چه اتفاقی می‌افتد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: همین وضعیت نشان‌دهنده بسته بودن تنگه هرمز است. اگر این تنگه باز بود، نفت عبور می‌کرد و قیمت بنزین در آن کشورها افزایش نمی‌یافت.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این کشورها به دنبال تأمین بنزین و گازوئیل هستند، یعنی تنگه هرمز بسته است و دلیل روشن آن نیز همین موضوع است.

کد مطلب 6978582
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      1 0
      پاسخ
      ایرانی باج نمی دهد ....خون می دهد خاک هرگز تا آخرین قطره خون‌مان ایستاده ایم .....

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