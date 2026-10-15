تنگه هرمز بسته است؛ عبور باید با هماهنگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، روز پنجشنبه ۲۳ مهر در حاشیه مراسم تجلیل از پرستاران ارتش، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز بسته است؛ اگر بسته نبود و نفت از آن عبور می‌کرد، قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا نمی‌کرد. این موضوع کاملاً روشن و مشخص است.

وی با تشریح حضور نیروهای مسلح در منطقه افزود: در غرب تنگه هرمز، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکم ایستاده و در شرق تنگه هرمز تا شمال دریای عمان نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار حضور دارد و کنترل و نظارت صددرصدی بر منطقه اعمال می‌کند.

دریادار سیاری تأکید کرد: اگر عبوری هم انجام شود، باید با هماهنگی باشد؛ در غیر این صورت، در اخبار می‌بینید چه اتفاقی می‌افتد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: همین وضعیت نشان‌دهنده بسته بودن تنگه هرمز است. اگر این تنگه باز بود، نفت عبور می‌کرد و قیمت بنزین در آن کشورها افزایش نمی‌یافت.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این کشورها به دنبال تأمین بنزین و گازوئیل هستند، یعنی تنگه هرمز بسته است و دلیل روشن آن نیز همین موضوع است.