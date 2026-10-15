رحمانی: ارتش حتی در میدان جنگ سازندگی را متوقف نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ولی رحمانی، صبح پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از ۱۷ پروژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان که با تلاش قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چهار ماه اجرا شد، با گرامیداشت یاد شهدای نیروهای مسلح اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شهدای بسیاری تقدیم کشور کرده و امروز نیز همدلی و هماهنگی میان نیروهای مسلح، زمینه‌ساز تأمین امنیت پایدار است.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا و جانبازان، مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و مدیران حوزه سلامت در این مراسم افزود: اجرای پروژه‌های بیمارستان الزهرا(س) حاصل همکاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، مجموعه ارتش و مسئولان دولتی است و از همه افرادی که برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

سربازی یعنی ایستادن در کنار مردم

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش با اشاره به رویکرد فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خدمت به مردم بیان کرد: نگاه امیر سرلشکر حاتمی به مسئولیت ارتش، تنها به مأموریت‌های دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه خدمت شایسته به ملت و توجه به مردم و خانواده‌های ایرانی نیز از اولویت‌های این مجموعه است.

رحمانی با تأکید بر اینکه سربازی را باید در خدمت به مردم و دفاع از سرزمین معنا کرد، گفت: وفاداری و ولایت‌مداری یعنی در کنار مردم بودن و برای سرزمینی تلاش کردن که در آن متولد شده‌ایم. هیچ چیزی ارزشمندتر از مشاهده آرامش و خوشحالی مردم کشورمان نیست.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور افزود: ارتش در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی، برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی ایران تلاش می‌کند و این همدلی و هماهنگی در مسیر انجام مسئولیت‌های ملی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش با گرامیداشت یاد شهدای نیروهای مسلح، به‌ویژه شهدای ارتش در جنگ‌های اخیر، تصریح کرد: نیروهای مسلح برای دفاع از مردم و سرزمین ایران آمادگی دارند و خدمت به کشور را مسئولیتی بزرگ می‌دانند.

هزاران پروژه عمرانی ارتش در کشور در حال اجراست

رحمانی با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی و مهندسی ارتش در استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: هزاران پروژه کوچک و بزرگ در حوزه‌های عمرانی، بهداشتی و زیرساختی در نقاط مختلف ایران در حال اجراست و این اقدامات از خوزستان و هرمزگان تا استان‌های شمالی، مرکزی و مناطق دیگر کشور ادامه دارد.

وی افزود: در شرایط جنگی نیز فعالیت‌های این مجموعه متوقف نشد و نیروهای اجرایی ارتش به تلاش شبانه‌روزی برای تکمیل پروژه‌ها و رفع نیازهای مناطق مختلف ادامه دادند.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در مناطق مختلف کشور گفت: ساخت و توسعه مراکز درمانی، بهسازی پادگان‌ها و منازل سازمانی، آبرسانی و جاده‌سازی در روستاها و مناطق مختلف از جمله اقداماتی است که ارتش در کنار مأموریت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.

رحمانی ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، مسئولیت حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد و در کنار انجام این وظیفه، مشارکت در سازندگی و کمک به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مردم را نیز دنبال می‌کند.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دفاعی کشور خاطرنشان کرد: با دستور فرمانده کل ارتش، اقدامات مهمی در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دفاعی آغاز شده و این طرح‌ها در کنار برنامه‌های عمرانی و خدماتی در حال پیشرفت است.

بازسازی بیمارستان‌ها در دستور کار ارتش قرار دارد

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش با اشاره به اجرای پروژه‌های درمانی در بیمارستان‌های ارتش در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: طرح‌های ساخت‌وساز و بهسازی مراکز درمانی ارتش با دستور فرمانده کل ارتش در حال اجراست و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت از جمله محورهای فعالیت این مجموعه به شمار می‌رود.

رحمانی با اشاره به بهره‌برداری از ۱۷ پروژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان گفت: اجرای این طرح‌ها در مدت چهار ماه نشان داد که با همدلی، هماهنگی، تعهد و روحیه خدمت‌رسانی می‌توان در کوتاه‌ترین زمان، اقدامات مؤثری برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی انجام داد.

وی افزود: بخش‌های افتتاح‌شده در بیمارستان الزهرا(س) به نام شهدای نیروهای مسلح و شخصیت‌های اثرگذار تاریخ دفاع از ایران مزین شده‌اند و این موضوع، پیوند میان فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی به مردم را یادآوری می‌کند.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط دشوار نیز امکان‌پذیر است، تصریح کرد: آنچه می‌تواند اقدامات امروز را در تاریخ کشور ماندگار کند، یکدلی، هماهنگی، وفاداری و انسان‌دوستی است؛ ارزش‌هایی که در خدمت به مردم معنا پیدا می‌کنند.

پرستاران، سربازان سفیدپوش سلامت هستند

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار به کادر درمان بیمارستان الزهرا(س) اظهار کرد: حضرت زینب(س) نماد صبر، استقامت و پرستاری از حقیقت در میدان دشواری‌هاست و پرستاران نیز با تأسی از این الگو، در سخت‌ترین شرایط در کنار بیماران می‌مانند.

وی با قدردانی از پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی در شرایط جنگی افزود: کادر درمان در روزهایی که مراکز درمانی با دشواری‌های فراوان روبه‌رو بودند، از خدمت به مجروحان، نیروهای امدادی و مردم دست نکشیدند و با وجود خطرات، مسئولیت حرفه‌ای خود را ادامه دادند.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش تأکید کرد: پزشکان و پرستاران نیز سربازان سفیدپوش این سرزمین هستند که در لباس خدمت، وفاداری و انسان‌دوستی را معنا می‌کنند و در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم می‌ایستند.

رحمانی در پایان با قدردانی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت بیمارستان الزهرا(س)، مسئولان استانی و کارکنان ارتش خاطرنشان کرد: خدمت به مردم و تلاش برای سربلندی ایران، مسئولیتی مشترک است و امیدواریم با ادامه این همکاری‌ها، پروژه‌های در دست اجرا نیز به‌زودی به بهره‌برداری برسند.