مسیر ارتباطی پنج روستای رودان بازگشایی شد

محمد محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی هشدارهای ستاد مدیریت بحران درباره احتمال وقوع سیلاب و فعالیت سامانه بارشی ال‌نینو، بازگشایی اضطراری مسیر ارتباطی روستاهای بخش مرکزی رودان در دستور کار قرار گرفت و این مسیر پس از ۳۰ سال بازگشایی شد.

وی افزود: این محور ارتباطی در سال‌های گذشته با هر بارندگی با دشواری تردد و انسداد مواجه می‌شد و همین مسئله مشکلاتی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده بود.

فرماندار رودان با اشاره به حضور میدانی مسئولان شهرستان برای اجرای این عملیات بیان کرد: این پروژه با همراهی محمد قائمی‌فر، بخشدار مرکزی، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران منطقه و با هدف تسهیل تردد و پیشگیری از قطع ارتباط روستاها اجرا شد.

محسنی ادامه داد: با بازگشایی این مسیر ۱۲ کیلومتری، دسترسی به روستاهایی از جمله آبگزان و ده‌نفتی و دهکار و مناطق پیرامونی تسهیل شده و زمینه بازگشت ساکنان به محل زندگی خود فراهم شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق کمتر برخوردار تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز حوادث ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو، اجرای طرح‌های زیرساختی پیشگیرانه و رفع مشکلات راه‌های ارتباطی روستاها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

فرماندار رودان خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به روستاها و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد ایمن ساکنان باید با جدیت دنبال شود تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، ارتباط این مناطق با سایر نقاط شهرستان برقرار بماند.