  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

مسیر ارتباطی پنج روستای رودان بازگشایی شد

مسیر ارتباطی پنج روستای رودان بازگشایی شد

رودان- فرماندار رودان از بازگشایی مسیر ارتباطی پنج روستای بخش مرکزی این شهرستان به طول ۱۲ کیلومتر پس از سه دهه خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از قطع ارتباط روستاها انجام شد.

محمد محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی هشدارهای ستاد مدیریت بحران درباره احتمال وقوع سیلاب و فعالیت سامانه بارشی ال‌نینو، بازگشایی اضطراری مسیر ارتباطی روستاهای بخش مرکزی رودان در دستور کار قرار گرفت و این مسیر پس از ۳۰ سال بازگشایی شد.

وی افزود: این محور ارتباطی در سال‌های گذشته با هر بارندگی با دشواری تردد و انسداد مواجه می‌شد و همین مسئله مشکلاتی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده بود.

فرماندار رودان با اشاره به حضور میدانی مسئولان شهرستان برای اجرای این عملیات بیان کرد: این پروژه با همراهی محمد قائمی‌فر، بخشدار مرکزی، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران منطقه و با هدف تسهیل تردد و پیشگیری از قطع ارتباط روستاها اجرا شد.

محسنی ادامه داد: با بازگشایی این مسیر ۱۲ کیلومتری، دسترسی به روستاهایی از جمله آبگزان و ده‌نفتی و دهکار و مناطق پیرامونی تسهیل شده و زمینه بازگشت ساکنان به محل زندگی خود فراهم شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق کمتر برخوردار تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز حوادث ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو، اجرای طرح‌های زیرساختی پیشگیرانه و رفع مشکلات راه‌های ارتباطی روستاها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

فرماندار رودان خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به روستاها و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد ایمن ساکنان باید با جدیت دنبال شود تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، ارتباط این مناطق با سایر نقاط شهرستان برقرار بماند.

کد مطلب 6978714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها