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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۱

فرماندار رودان: محور رودان- بندرعباس بازگشایی شد

فرماندار رودان: محور رودان- بندرعباس بازگشایی شد

بندرعباس - فرماندار رودان از بازگشایی محور رودان _ بندرعباس خبر داد و گفت: این پل شب گذشته بر اثر حملات دشمن آسیب دیده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار رودان، از بازگشایی محور رودان _ بندرعباس خبر داد.

وی اظهار کرد: پل محور رودان _بندرعباس که شب گذشته بر اثر حملات دشمن دچار آسیب و تخریب شده بود، با اقدامات انجام‌شده و پیش‌بینی مسیر جایگزین، بازگشایی شده است.

محسنی افزود: هم‌اکنون تردد خودروها و شهروندان از این محور برقرار است و مردم می‌توانند بدون مشکل از مسیر تعیین‌شده عبور کنند.

فرماندار رودان با قدردانی از تلاش نیروهای راهداری و امدادی برای بازگشایی سریع مسیر، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به علائم راهنمایی، در صورت نیاز با عوامل مستقر در محل همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6890984

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