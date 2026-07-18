فرماندار رودان: محور رودان- بندرعباس بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار رودان، از بازگشایی محور رودان _ بندرعباس خبر داد.
وی اظهار کرد: پل محور رودان _بندرعباس که شب گذشته بر اثر حملات دشمن دچار آسیب و تخریب شده بود، با اقدامات انجامشده و پیشبینی مسیر جایگزین، بازگشایی شده است.
محسنی افزود: هماکنون تردد خودروها و شهروندان از این محور برقرار است و مردم میتوانند بدون مشکل از مسیر تعیینشده عبور کنند.
فرماندار رودان با قدردانی از تلاش نیروهای راهداری و امدادی برای بازگشایی سریع مسیر، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به علائم راهنمایی، در صورت نیاز با عوامل مستقر در محل همکاری لازم را داشته باشند.
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