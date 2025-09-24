به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی عصر چهارشنبه به همراه محمد جاویدان معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری و بخشدار جغین و جمعی از مسئولان شهرستان طی بازدیدی میدانی از محور ورودی بخش جغین روند اصلاح و بهسازی این مسیر را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.

فرماندار رودان در این بازدید با اشاره به اهمیت محور ورودی جغین در تسهیل دسترسی و ارتباطات مردم، بر ضرورت تسریع در عملیات اصلاح و بهسازی مسیر تأکید کرد.

محمد محسنی گفت: محور ورودی بخش جغین یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان رودان است که نقش اساسی در تردد ساکنان و توسعه اقتصادی منطقه دارد و باید با تلاش مشترک دستگاه‌های اجرایی و خود مردم مشکلات این مسیر در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

وی افزود: در فاز اول با اصلاح و بهسازی یک کیلومتر پانصد مترمربع از ورودی جغین علاوه بر ارتقا ایمنی عبور و مرور، امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش جغین فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: هماهنگی مناسب میان بخشداری، اداره راهداری و کمک مردم و سایر نهادهای مرتبط کلید موفقیت این پروژه است و مدیریت شهرستان تمام توان خود را برای تحقق این امر به‌کار خواهد گرفت.

محسنی در پایان با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم رویکردی مبتنی بر وفاق ملی و عدالت منطقه‌ای دارد و تلاش می‌کند با تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی کیفیت زندگی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار را به‌طور چشمگیر ارتقا دهد.