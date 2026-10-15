محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان همدان طی امروز پنج‌شنبه و روزهای آینده عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد موقت را در بیشتر مناطق تجربه خواهیم کرد.

وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر روز یکشنبه هفته آینده با افزایش ابرناکی احتمال بارش‌های پراکنده در برخی از نقاط استان وجود دارد و انتظار می‌رود در اواخر هفته آینده نیز شاهد نزولات آسمانی و بارش‌هایی در سطح استان باشیم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درخصوص وضعیت دمایی استان نیز تصریح کرد: از نظر دمایی تغییرات محسوسی تا روز دوشنبه پیش‌بینی نمی‌شود اما در نیمه دوم هفته آینده کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما را در اکثر نقاط استان شاهد خواهیم بود.

باقری شکیب در خصوص نوسانات دمای ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: روز گذشته بیشینه دمای ثبت‌شده با ۲۹ درجه سانتی‌گراد مربوط به شهرستان اسدآباد بوده است و صبح امروز بهار و فامنین با ۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به عنوان خنک‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی استان گزارش شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعت ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعت ۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.