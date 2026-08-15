به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب محبعلیپور روز شنبه از شناسایی و دستگیری سه متخلف غیربومی در جریان گشت و کنترلهای مستمر یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب ادامه داد: علیرضا عقیلی، محیطبان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سراب، در جریان مأموریت گشت و کنترل در اراضی روستای هریس، موفق به شناسایی و دستگیری یک گروه متخلف غیربومی در زمینه زندهگیری پرندگان شد که در بازرسی از آنان، یک قبضه سلاح غیرمجاز و دو قطعه سهره طلایی کشف و ضبط شد.
او افزود: این محیطبان خستگیناپذیر در ادامه مأموریت و حوالی ساعت ۹ صبح همان روز، در جریان پایش و کنترل اراضی روستای اندراب نیز موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر متخلف غیربومی در حال زندهگیری بلدرچین شد. از این متخلفان، ۲ قطعه پرنده بلدرچین به همراه ادوات زندهگیری شامل تور و قفس کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب با تأکید بر تداوم گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت اظهار کرد: حفاظت از حیاتوحش و مقابله با زندهگیری غیرمجاز پرندگان، از اولویتهای یگان حفاظت محیط زیست است و با متخلفانی که به سرمایههای طبیعی منطقه تعرض کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
محبعلیپور خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از تکمیل مستندات و تنظیم گزارشهای قانونی، برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مقامات قضایی شهرستان سراب تحویل خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان، از زحمات و حضور مؤثر علیرضا عقیلی، محیطبان خستگیناپذیر یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سراب، در صیانت از حیاتوحش و برخورد با تخلفات زیستمحیطی تقدیر و تشکر کرد.
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