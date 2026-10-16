زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل کاشت محصولات پاییزه گفت: در این فصل، بخشی از جمعیت شهرستان در کاشت، داشت و برداشت محصولات پاییزه مشغول هستند و کشاورزان با تلاش خود، نیازهای جامعه را تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصولات اظهار کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دره‌شهر زیر کشت محصولات متنوع پاییزه رفته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷ هزار تن محصول تولید و روانه بازارهای مصرف شود.

زینی‌وند با اشاره به خسارات واردشده به بخش کشاورزی در پی باران‌های شدید ده روز گذشته افزود: گرچه این بارش‌ها خسارات قابل توجهی به کشاورزی شهرستان وارد کرد، اما تلاش کشاورزان برای تأمین نیازهای جامعه همچنان ادامه دارد و روند تولید متوقف نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری دره‌شهر تصریح کرد: این شهرستان با ۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت و ۲۰۰ هزار دام سبک و سنگین، یکی از قطب‌های کشاورزی و دامداری استان ایلام محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ درصد از مردم این شهرستان به‌صورت مستقیم در بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن فعالیت دارند و این موضوع نشان‌دهنده نقش کلیدی کشاورزی در اقتصاد و معیشت منطقه است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت بالای شهرستان، حمایت از کشاورزان و رفع موانع پیش‌روی تولید، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی دره‌شهر کمک کند و زمینه اشتغال پایدار در منطقه را فراهم سازد.