سودربرگ سکان فیلم «بتمن» دوم را به دست گرفت؛ حرکت زیر سایه مت ریوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وردل آف ریل، استیون سودربرگ برای تکمیل «بتمن: قسمت دوم» وارد عمل شده، زیرا مت ریوز به دلایل خانوادگی از پروژه دور افتاده است.

سودربرگ انواع فیلم‌ها را کارگردانی کرده‌است؛ از فیلم‌های کم‌هزینه، کوچک و میان‌بودجه گرفته تا فیلم‌های پرهزینه، پس فیلم در دست‌های مطمئنی قرار می‌گیرد.

تولید فیلم اوایل این ماه در لندن متوقف شد تا ریوز بتواند به یک موقعیت جدی خانوادگی بپردازد. اکنون در حالی که حدود ۶ تا ۷ هفته به فیلمبرداری باقی مانده‌است، سودربرگ که از تحسین‌کنندگان قدیمی آثار ریوز است، با او تماس گرفته و پیشنهاد کرده‌است که به او در اتمام فیلم کمک کند. ریوز در طول بقیه فیلمبرداری با او در تماس خواهد بود و پس از آماده شدن، برای نظارت بر مراحل پس از تولید باز خواهد گشت.

استودیو دی‌سی در بیانیه‌ای اعلام کرد سودربرگ خودش با ریوز تماس گرفته و این ۲ با بازیگران و عوامل فیلم همکاری نزدیکی خواهند داشت تا دیدگاه ریوز محقق شود.

سودربرگ نظر خود را چنین ابراز کرد: به نظر من کار مت ریوز در فیلم «بتمن» خیره‌کننده بود؛ عمدی، خاص و کاملاً منسجم. هدف در اینجا همکاری با مت و تیمش برای تولید بخش‌هایی است که به طور یکپارچه با آنچه قبلاً فیلمبرداری شده‌است، ادغام شود تا مت بتواند فیلم خود را به درستی به پایان برساند.

این جمله آخر همه چیز را می‌گوید. سودربرگ برای زدن مهر خود بر فیلم، وارد میدان نشده‌است و قصد دارد به عنوان یک دستیار عمل کند و آنچه را ریوز برنامه‌ریزی کرده بود و بدون شک استوری‌بورد هم شده، فیلمبرداری کند. تعداد کمی از کارگردان‌های امروزی به اندازه سودربرگ کارآمد یا از نظر فنی همه‌کاره هستند و اگر کسی بتواند بدون به جا گذاشتن اثر انگشت خود، با نگاه فیلمساز دیگر مطابقت داشته باشد، آن شخص فقط سودربرگ است.

ریوز هم در X توضیح داد که او هنوز هم برای تولید فیلم کار خواهد کرد، فقط نه در صحنه فیلمبرداری، بلکه پس از آن که فیلمبرداری اصلی به پایان برسد.

وی نوشته‌است: فقط برای روشن شدن، من «بتمن قسمت دوم» را ترک نمی‌کنم. من عمیقاً از استیون سپاسگزارم که در این دوران چالش‌برانگیز به من کمک کرد تا فیلمبرداری اصلی را به پایان برسانم. از همه شما به خاطر نگرانی و آرزوهای خوبتان متشکرم.

سودربرگ کارگردان برنده جایزه اسکار است که بیشتر برای فیلم‌های «ترافیک»، «ارین براکوویچ»، «سکس، دروغ‌ها و نوار ویدیویی» و «یازده یار اوشن» شناخته می‌شود. از جدیدترین آثار منتشر شده او می‌توان از «کریستوفر»، «کیف سیاه»، «حضور» و «جان لنون: آخرین مصاحبه» یاد کرد.

در «بتمن: قسمت دوم» بار دیگر رابرت پتینسون در نقش بروس وین ظاهر می‌شود و اسکارلت جوهانسون و سباستین استن هم در جمع بازیگران هستند. قسمت اول این فیلم سال ۲۰۲۲ فروشی ۷۷۰ میلیون دلاری را در سطح جهان ثبت کرد.

این فیلم قرار است ۱۸ فوریه ۲۰۲۸ (۲۹ بهمن ۱۴۰۶) اکران شود و به نظر می‌رسد هنوز خیلی زود باشد که بشود گفت آیا این وقفه پیش آمده روی زمان اکران تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.