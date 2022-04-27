به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی برادران وارنر داستان دیگری از «بتمن» برای روایت کردن دارد. مت ریوز کارگردان «بتمن» در نمایشگاه تجاری سالانه «کمیک‌کان» فاش کرد فیلم بعدی ساخته می‌شود و خود وی، هم آن را می‌نویسد و هم کارگردانی می‌کند اما جزییاتی درباره این فیلم را فاش نکرد.

«بتمن» ماجراجویی ابرقهرمان داستان‌های کمیک در قالب فیلم ۳ ساعته ابرقهرمانی در ماه مارس (اسفند) روی پرده‌های بزرگ سینماها اکران شد و با ۱۳۴ میلیون دلار در بازار داخلی آمریکا کارش را آغاز کرد. این فروش بلیت به عنوان بزرگ‌ترین افتتاحیه یک فیلم در سال ۲۰۲۲ ثبت شده و دومین فروش بزرگ در اولین آخر هفته یک فیلم در دوران پاندمی محسوب شده و پس از «اسپایدرمن: راهی به خانه نیست» دومین فیلمی است که موفق شد فروشی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در اولین آخر هفته اکرانش کسب کند. این فیلم در نهایت تاکنون فروشی ۷۵۹ میلیون دلاری را ثبت کرده و پرفروش‌ترین فیلم سال تا به حال بوده است.

«بتمن» اولین فیلم کمپانی برادران وارنر است که پس از تصمیم این کمپانی مبنی بر فروش هم‌زمان در سینماها و اکران آنلاین، در دوران پاندمی به صورت انحصاری در سینماها شروع به اکران کرد. سیاست جدید این کمپانی این است که فیلم‌های بعدی‌اش را ۴۵ روز به صورت انحصاری در سینماها نگه دارد و بعد آنها را از طریق اچ‌بی‌او مکس به صورت آنلاین در دسترس مخاطبان بگذارد.

فیلم «بتمن» نگاهی تلخ به اولین تلاش‌های بروس وین به عنوان بزرگ‌ترین کارآگاه جهان داشت و شوالیه تاریکی جوان را در روزهایی تصویر کرد که دنبال قاتل دیوانه معروفی به نام ریدلر (با بازی پل دانو) بود. زویی کراویتس در نقش زن گربه‌ای، اندی سرکیس در نقش پیشخدمت بتمن، کالین فارل در نقش پنگوئن و آلفرد پنی ورث دیگر بازیگران فیلم بودند.

علاوه بر استقبال از این فیلم در سینماها، منتقدان نیز روی خوشی به فیلم نشان دادند و فیلم امتیاز ۸۵ درصد را از منتقدان در سایت راتن تومیتوز کسب کرده است.