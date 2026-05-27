به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، مروری بر آثار نولان در جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
در این دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو، فیلم «دنبالهروی» اولین اثر بلند کریستوفر نولان که نخستین بار در جشنواره روتردام در سال ۱۹۹۸، به نمایش درآمد، یکی از فیلم های نولان در بخش مرور آثار وی با عنوان «کریستوفر نولان: طرحهای بزرگ» خواهد بود که از ۸ جولای تا ۲۰ آگوست برگزار خواهد شد. همه فیلمها با نسخههای ۳۵ میلیمتری و ۷۰ میلیمتری نمایش داده میشوند.
آنیتا لی، مدیر ارشد برنامهریزی جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو، در بیانیهای گفت: کریستوفر نولان یکی از تأثیرگذارترین صداها در سینمای معاصر امروز است، جایی که هر فیلم جدید یک رویداد فرهنگی است. این برنامهها به مخاطبان در هر سنی نگاهی جذاب به مقیاس، خلاقیت و نوآوری که فیلم امروز را تعریف میکند، ارائه میدهد.
مجریان این برنامه، شان فنسی و آماندا دابینز هستند که پس از نمایش هر فیلم، درباره آثار نولان صحبت خواهند کرد.
«تعقیب» (۱۹۹۸) ، «یادگاری» (۲۰۰۰)، «بی خوابی» (۲۰۰۲)، «بتمن آغاز میکند» (۲۰۰۵)، «پرستیژ» (۲۰۰۶)، تلقین (۲۰۱۰)، «شوالیه تاریکی» (۲۰۰۸)، «شوالیه تاریکی برمیخیزد» (۲۰۱۲)، «میانستارهای» (۲۰۱۴)، «بتمن آغاز میکند» (۲۰۰۵) «دانکرک» (۲۰۱۷)، «تنت» (۲۰۲۰)، «اوپنهایمر» (۲۰۲۳) فیلمهایی هستند که در این بخش نمایش داده می شوند.
«اودیسه»، جدیدترین فیلم نولان، از ۱۷ جولای در سراسر جهان اکران میشود.
