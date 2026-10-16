خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ زهرا امیری*: روز جهانی زنان روستایی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت نقش بی‌بدیل زنانی است که در قلب روستاها، ستون‌های استوار تولید، امنیت غذایی و پایداری جامعه را بر دوش می‌کشند.

زنانی که نقش آنان به کشاورزی و دامداری محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده دارند.

زنان روستایی نگهبانان دانش بومی، حافظان محیط زیست، مروجان فرهنگ و هویت محلی و از پیشرانان اقتصاد خانوار و جامعه هستند.

تلاش خستگی‌ناپذیر آنان در مزارع، دامداری‌ها، صنایع دستی و فعالیت‌های اجتماعی، جلوه‌ای روشن از توانمندی، مسئولیت‌پذیری و ایثار را به نمایش می‌گذارد؛ تلاش‌هایی که بخش مهمی از چرخه تولید و زندگی در روستاها به آن وابسته است.

با وجود این نقش گسترده، تقویت ظرفیت‌های زنان روستایی و عشایری نیازمند توجه مستمر، برنامه‌ریزی هدفمند و فراهم کردن زمینه دسترسی عادلانه آنان به فرصت‌های رشد و پیشرفت است.

ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی، توسعه آموزش‌های کارآفرینی، تسهیل دسترسی به منابع و بازارهای فروش و تقویت حضور زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری محلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این قشر ارزشمند را فراهم کند.

از این منظر، توانمندسازی زنان روستایی صرفاً اقدامی حمایتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای تقویت امنیت غذایی، کاهش فقر، افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها و دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود.

هر اندازه فرصت‌های بیشتری برای آموزش، مشارکت اقتصادی و حضور مؤثر زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی فراهم شود، زمینه برای شکوفایی ظرفیت‌های روستاها و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی نیز گسترده‌تر خواهد شد.

اینجانب ضمن تبریک روز جهانی زنان روستایی و عشایری به همه زنان پرتلاش سرزمینم، به‌ویژه همکاران توانمند در عرصه ترویج و توسعه روستایی، بر ضرورت توجه به مطالبات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان تأکید می‌کنم.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان نیز همگام با سیاست‌های کلان، حمایت از توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و گسترش فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی آنان را از اولویت‌های مهم خود می‌داند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

* مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان