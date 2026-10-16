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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

قیمت جهانی طلا امروز ۲۴ مهر؛ اونس به ۴۱۵۲ دلار و ۹۹ سنت رسید

قیمت جهانی طلا امروز ۲۴ مهر؛ اونس به ۴۱۵۲ دلار و ۹۹ سنت رسید

قیمت هر اونس طلا امروز (جمعه، ۲۴ مهر) برای تحویل فوری، با ۰.۴ درصد کاهش، به ۴۱۵۲ دلار و ۹۹ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا امروز (جمعه، ۲۴ مهر) برای تحویل فوری، با ۰.۴ درصد کاهش، به ۴۱۵۲ دلار و ۹۹ سنت رسید. این فلز گرانبها در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۰.۱ درصد افزایش، ۴۱۷۳ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، به ۵۷ دلار و ۹ سنت رسید. قیمت هر اونس پلاتین با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۶۲۴ دلار و پنج سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۱۲۸ دلار و ۷۰ سنت معامله شد. هر سه فلز در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار دارند.

کد مطلب 6979372
زهره آقاجانی

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