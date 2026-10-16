سرهنگ احمد عینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای پویش «نهال امید» در استان اظهار کرد: این پویش با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی، میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره ترویج درختکاری اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به محورهای اصلی این پویش افزود: اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال طی پنج سال، توسعه کمربند سبز در حاشیه جاده‌ها، ترویج عمومی فرهنگ درختکاری و توسعه زراعت چوب از جمله محورهای این طرح است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های مردمی در استان دنبال می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی استان کردستان ادامه داد: طرح کاشت یک میلیارد نهال از برنامه‌های محوری این پویش است و بسیج سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه بیت‌المقدس استان با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی، در اجرای آن مشارکت خواهد داشت.

توسعه زراعت چوب با استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی

عینی با اشاره به ظرفیت‌های بسیج سازندگی در حوزه اشتغال‌زایی بیان کرد: زراعت چوب یکی دیگر از محورهای این پویش است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت تسهیلات اشتغال‌زایی، از متقاضیان واجد شرایط برای فعالیت در این حوزه حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: استفاده از زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌های دولتی، پادگان‌ها و مدارس برای کاشت نهال نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است تا از ظرفیت اراضی موجود برای توسعه فضای سبز بهره‌برداری شود.

مسئول بسیج سازندگی استان کردستان، هدف اصلی پویش «نهال امید» را تبدیل درختکاری به یک فرهنگ عمومی، مستمر و مردمی عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف باید از ظرفیت مردم و گروه‌های جهادی به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در کنار دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم.

عینی خاطرنشان کرد: ترویج درختکاری در منازل، محل کار و محیط زندگی مردم می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر شهروندان در حفظ محیط زیست و توسعه پوشش گیاهی را فراهم کند و در مواجهه با تنش آبی و چالش‌های اقلیمی نیز مؤثر باشد.

بسیج سازندگی؛ محور هماهنگی ظرفیت‌های مردمی و اجرایی

وی درباره نقش بسیج سازندگی در اجرای این پویش گفت: نقش اصلی بسیج سازندگی، بسیج و هماهنگ‌سازی ظرفیت دستگاه‌های مرتبط و استفاده از توان نیروی انسانی و گروه‌های جهادی برای اجرای عملیات کاشت نهال است.

عینی افزود: در این زمینه، منابع طبیعی می‌تواند در تعیین نوع نهال، شیوه کاشت و برگزاری دوره‌های آموزشی برای گروه‌های جهادی نقش‌آفرینی کند و شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز با فراهم‌کردن عرصه‌های مناسب، زمینه اجرای بهتر این طرح را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و مردم می‌تواند به نهادینه‌شدن فرهنگ درختکاری و تحقق اهداف زیست‌محیطی پویش «نهال امید» در استان کردستان کمک کند.