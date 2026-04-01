پویش «سرو ایران» در استان‌ سمنان؛ ۱۲ هزار اصله نهال توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم درختکاری در سمنان بیان کرد: در قالب پویش درختکاری «سرو ایران» به یاد رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، تاکنون ۱۲ هزار اصله نهال در سطح استان توزیع و با مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کاشته شده است.

وی با بیان استمرار اجرای این طرح مردمی اظهار کرد: این پویش درختکاری هر شب جمعه تا روز ۲۹ فروردین ادامه خواهد داشت و به یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر استان با مشارکت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی درخت خواهیم کاشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان اعلام کرد: در روزهای ۱۲ فروردین، همزمان با روز جمهوری اسلامی ایران توزیع نهال در سراسر استان در اجتماعات شبانه اقتدار، و ۱۳ فروردین نیز مراسم‌های درختکاری پویش سرو ایران در نقاط پیش‌بینی‌شده اجرا خواهد شد

رهایی گفت: در قالب پویش «سرو ایران» گونه‌های مختلفی از نهال‌های سازگار با شرایط اقلیمی استان برای کاشت در نظر گرفته شده و تلاش می شود انتخاب گونه‌ها بر اساس اصول کارشناسی و متناسب با ظرفیت‌های منطقه باشد

وی با بیان اینکه اجرای این‌گونه طرح‌ها نیازمند مشارکت همگانی است، ادامه داد: از شهروندان، تشکل‌های مردمی، دستگاه های اجرایی و همیاران طبیعت دعوت می‌کنیم در برنامه‌های پیشِ‌رو حضور فعال داشته باشند تا این نهضت سبز با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان تصریح کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از ۲۸ دی ۱۴۰۱ از سوی سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور اعلام ولی به طور رسمی از ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ آغاز شد، در این طرح قرار است که در طول چهار سال ۱۰ میلیون اصله نهال در بخش جنگل، مرتع و بیابان، فضای سبز و زراعت چوب در استان سمنان کاشته شود.

رهایی با بیان اینکه از ابتدای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت حدود هفت میلیون اصله درخت در سطح استان کاشته شده است گفت : در سال ۱۴۰۴ طرح مردمی کاشت یک‌میلیارددرخت تعداد ۲میلیون و پانصد هزار اصله نهال تولید کردیم که یک میلیون و ۶۰۰هزار اصله نهال قابلیت توزیع داشته است