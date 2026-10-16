انهدام باند ۷ نفره قاچاق آرد دولتی در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش‌تبار، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، از کشف فعالیت یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق آرد دولتی در شهرستان آمل و شناسایی هفت نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق کالاهای یارانه‌ای و برخورد با تخلفات در نظام توزیع، مأموران پلیس امنیت اقتصادی آمل با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی این شبکه شدند.

داداش‌تبار با تشریح شیوه فعالیت متهمان افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد اعضای این شبکه با ارتباط با برخی نانوایی‌های دولتی، آرد یارانه‌ای را خارج از چارچوب قانونی تهیه کرده و پس از انتقال آن به یک نانوایی فاقد مجوز، آرد را به نان تبدیل و با قیمت آزاد عرضه می‌کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران ادامه داد: در جریان عملیات مأموران، ۶۰ کیسه آرد دولتی کشف و واحد نانوایی متخلف با هماهنگی مرجع قضایی پلمب شد.

وی با اشاره به ابعاد این پرونده تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های تکمیلی، طی حدود ۲۰ روز، در مجموع ۷۹ کیسه آرد دولتی در ارتباط با این پرونده شناسایی شده است که بخشی از آن پیش از ورود مأموران به نان تبدیل و در بازار آزاد به فروش رسیده بود.

داداش‌تبار خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده‌ای با موضوع قاچاق سازمان‌یافته تشکیل شده و بررسی ابعاد مختلف تخلف و رسیدگی قضایی به آن همچنان ادامه دارد.