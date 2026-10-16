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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

روستاهای قطب تولید گندم خوزستان آرد ندارند

روستاهای قطب تولید گندم خوزستان آرد ندارند

اهواز - امام جمعه رامشیر با انتقاد از قطع یا کاهش سهمیه آرد روستایی گفت: چرا روستاهای قطب گندم‌خیز خوزستان باید با کمبود شدید آرد مواجه باشند؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رامشیر اظهار کرد: در هفته‌های گذشته وضعیت آرد شهر تا حدودی بهبود یافت اما اکنون گزارش‌هایی از قطع سهمیه یا کاهش شدید آرد در برخی روستاها رسیده است و مردم برای تهیه آرد ناچار به مراجعه به شهرستان‌های دیگر شده‌اند که این وضعیت نیازمند پاسخ روشن و اقدام فوری مسئولان است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید گندم در منطقه افزود: رامشیر از شهرستان‌های مهم گندم‌خیز استان خوزستان است و مسئولان مربوط باید به‌صورت شفاف درباره علت این بحران توضیح دهند؛ مردم به راه‌حل پایدار نیاز دارند و نباید با هر بار تذکر، وضعیت به‌صورت مقطعی آرام و سپس رها شود.

وی با تأکید بر لزوم حمایت واقعی از کادر درمان توضیح داد: اهدای یک شاخه گل به‌تنهایی مشکلات پرستاران را حل نمی‌کند، بلکه تکریم واقعی آنان در رسیدگی به وضعیت معیشتی، پرداخت حقوق متناسب و بهبود شرایط کاری خلاصه می‌شود تا شاهد مهاجرت نیروهای متخصص نباشیم.

امام جمعه رامشیر با اشاره به درخشش ورزشکاران این شهرستان بیان کرد: کسب ۱۲۰ مدال توسط جوانان رامشیر نیازمند حمایت عملی و اشتغال‌زایی است و شایسته نیست مدال‌آوران با معضل بیکاری و نبود زیرساخت‌های تخصصی ورزشی روبه‌رو باشند.

کد مطلب 6979567

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    نظرات

    • عاشق وطنم 🇮🇷🇮🇷🇮🇷 IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
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      درود بر شرفت سید جان ،مردم خوزستان منبع معتبر زراعی گندم هستن نباید این برنامه براشون درد سر بشه از مسئولان محترم بفکر آینده مملکت باشن
    • ناشناس IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
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      وقتی از نانوایی نون میگیرند آرد میخواهند چکار حتما به دامهایشان بدهند چون من دیدم آرد رو با کاه مخلوط میکردند و به گوسفندها میدادند ارزاق مردم نباید حیف و میل شود

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