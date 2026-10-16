به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در اطلاعیه از پایان همکاری با عبدالله ویسی به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه خبر داد.

محمد ربیعی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن به زودی و به صورت رسمی معرفی خواهد شد.