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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

ویسی از ذوب‌آهن جدا شد

ویسی از ذوب‌آهن جدا شد

اصفهان- باشگاه ذوب‌آهن از پایان همکاری با عبدالله ویسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در اطلاعیه از پایان همکاری با عبدالله ویسی به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه خبر داد.

ویسی از ذوب‌آهن جدا شد

محمد ربیعی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن به زودی و به صورت رسمی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 6979648

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