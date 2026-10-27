به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست بین‌المللی انجمن تحلیلگران آمریکای لاتین بنیاد بین‌المللی رسانه‌ای و فرهنگی آمریکای لاتین خیام، با موضوع «چشم‌انداز رسانه‌ای و فرهنگی ایران با آمریکای لاتین»، امروز ۵ آبان ۱۴۰۵، در بلدیه تهران در حال برگزاری است.

این نشست با همکاری حمیدرضا غلامزاده، دبیر انجمن تحلیلگران آمریکای لاتین بنیاد خیام، رئیس اندیشکده خانه دیپلماسی و دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، و با حضور جمعی از سفیران کشورهای آمریکای لاتین، تحلیلگران، مسئولان رسانه‌های بین‌المللی و فعالان حوزه دیپلماسی فرهنگی برگزار می‌شود. در این برنامه، همچنین ارتباط زنده وبیناری با ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، برقرار شده است.

از جمله مهمانان و سخنرانان این نشست می‌توان به حجت‌الله سلطانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا و سخنران ویژه نشست؛ حمیدرضا غلامزاده، رئیس مجمع شهرداران آسیایی و دبیر انجمن تحلیلگران بنیاد بین‌المللی خیام؛ الهه عابدینی، مدیرکل بین‌الملل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ محمدعلی شفیعی، معاون بین‌الملل شهرداری تهران؛ هادی گایینی، رئیس خبرگزاری بین‌المللی ایرلا؛ سیروس کریمی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس؛ علی فرامرزی، رایزن فرهنگی سابق ایران در کاراکاس؛ و هادی رحمانی، مدیرکل مطالعات وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

همچنین مدیران و مسئولان بنیاد بین‌المللی رسانه‌ای و فرهنگی آمریکای لاتین خیام و جمعی از تحلیلگران بین‌المللی حوزه آمریکای لاتین در این نشست حضور دارند.

برگزاری این نشست با هدف بررسی چشم‌انداز همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی ایران و کشورهای آمریکای لاتین و تبادل دیدگاه میان کارشناسان، مسئولان و فعالان این حوزه صورت می‌گیرد.