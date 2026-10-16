به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، روز جمعه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه ملکان، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان مسئولان، خدمت صادقانه به مردم را راهکار مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: دستاوردهای نظام اسلامی در بخش‌های مختلف با شرایط دوران پهلوی قابل مقایسه نیست و شکرگزاری این نعمت با کار صادقانه و خدمت به مردم تحقق می‌یابد.

مطهری‌اصل با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان هستند، بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌سازی و تخریب یکدیگر تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با حفظ وحدت و همدلی، خدمت بی‌منت به مردم را در اولویت قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به وفاداری مردم ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، آنان را شایسته بهترین خدمات دانست و بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه روحانیت در جامعه، خدمت به دین و مردم و دفاع از استقلال و عزت کشور را از مسئولیت‌های این قشر برشمرد.

مطهری‌اصل در پایان از ۱۸ سال فعالیت حجت‌الاسلام والمسلمین زمانی در جایگاه امام جمعه ملکان قدردانی کرد و خواستار همراهی مردم و مسئولان این شهرستان با حجت‌الاسلام ضیایی، امام جمعه جدید ملکان، برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی به مردم شد.

در این مراسم، حکم انتصاب حجت‌الاسلام ضیایی به عنوان امام جمعه جدید ملکان قرائت شد.