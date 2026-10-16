https://mehrnews.com/x3dm3s ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ کد مطلب 6979777 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ حضور شبانه مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات مردمی کلاله- مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات شبانه، بار دیگر با حضور در جمعی مردمی، همراهی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 162 MB کد مطلب 6979777 کپی شد مطالب مرتبط تداوم تجمع حماسی ملت مبعوثشده در اردستان دویستوسیامین اجتماع نحن منتقمون جمعهشب در کرمانشاه برگزار میشود رامیان در موج ۲۲۹؛ تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه جشن میلاد حضرت زینب(س) در تجمع شبانه مردم گالیکش موج ۲۲۹ تجمعات شبانه؛ مردم آزادشهر بار دیگر به میدان آمدند گنبدکاووس؛ میدان انقلاب، میزبان اجتماع شبانه مردم برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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