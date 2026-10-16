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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

حضور شبانه مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات مردمی

حضور شبانه مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات مردمی

کلاله- مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات شبانه، بار دیگر با حضور در جمعی مردمی، همراهی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6979777

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