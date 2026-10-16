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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۰

جشن میلاد حضرت زینب(س) در تجمع شبانه مردم گالیکش

جشن میلاد حضرت زینب(س) در تجمع شبانه مردم گالیکش

گالیکش- همزمان با موج ۲۲۹ تجمعات شبانه، مردم گالیکش با حضور در این اجتماع، میلاد حضرت زینب کبری(س) را جشن گرفتند.

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کد مطلب 6979205

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