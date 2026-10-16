https://mehrnews.com/x3dkNM ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۰ کد مطلب 6979205 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۰ جشن میلاد حضرت زینب(س) در تجمع شبانه مردم گالیکش گالیکش- همزمان با موج ۲۲۹ تجمعات شبانه، مردم گالیکش با حضور در این اجتماع، میلاد حضرت زینب کبری(س) را جشن گرفتند. دریافت 9 MB کد مطلب 6979205 کپی شد مطالب مرتبط شجاعت گفتن حقیقت در قلب پایگاه دشمن؛ زنی که به رسانهای جهانی تبدیل شد دویست و بیست و نهمین شب حضور زنجانیها در میدان دویست و بیست و نهمین شب حضور مردم رودسر در میدان خروش انقلابی مردم بهاباد یزد در شب ۲۲۹ حضور شبانه مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات مردمی حجت الاسلام هرمز: ظرفیتهای مردمی به شکل مطلوب استفاده شود سرهنگ امینی: رزمایش «جانفدایان ایران» جلوهای از اقتدار مردم رشت شد برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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