https://mehrnews.com/x3dkNJ ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۰ کد مطلب 6979202 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۰ رامیان در موج ۲۲۹؛ تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه رامیان- مردم رامیان در موج ۲۲۹ تجمعات شبانه با حضور در میدان، بر استمرار حضور و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6979202 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و نهمین شب حضور مردم رودسر در میدان خروش انقلابی مردم بهاباد یزد در شب ۲۲۹ حجت الاسلام هرمز: ظرفیتهای مردمی به شکل مطلوب استفاده شود حضور شبانه مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات مردمی سرهنگ امینی: رزمایش «جانفدایان ایران» جلوهای از اقتدار مردم رشت شد تجمع پرشور مردم تربت حیدریه در شب ولادت حضرت زینب(س) برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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