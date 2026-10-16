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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۰

رامیان در موج ۲۲۹؛ تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه

رامیان در موج ۲۲۹؛ تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه

رامیان- مردم رامیان در موج ۲۲۹ تجمعات شبانه با حضور در میدان، بر استمرار حضور و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6979202

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