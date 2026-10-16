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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۴۸

موج ۲۲۹ تجمعات شبانه؛ مردم آزادشهر بار دیگر به میدان آمدند

موج ۲۲۹ تجمعات شبانه؛ مردم آزادشهر بار دیگر به میدان آمدند

آزادشهر- مردم آزادشهر در موج ۲۲۹ تجمعات شبانه، با حضور در صحنه بر تداوم همراهی و حمایت خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6979199

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