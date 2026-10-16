https://mehrnews.com/x3dkNF ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۴۸ کد مطلب 6979199 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۴۸ موج ۲۲۹ تجمعات شبانه؛ مردم آزادشهر بار دیگر به میدان آمدند آزادشهر- مردم آزادشهر در موج ۲۲۹ تجمعات شبانه، با حضور در صحنه بر تداوم همراهی و حمایت خود تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6979199 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و نهمین شب حضور زنجانیها در میدان دویست و بیست و نهمین شب حضور مردم رودسر در میدان خروش انقلابی مردم بهاباد یزد در شب ۲۲۹ تجمع پرشور مردم تربت حیدریه در شب ولادت حضرت زینب(س) حضور شبانه مردم کلاله در موج ۲۳۰ تجمعات مردمی جنگ اصلی ایران و غرب بر سر موشک نیست، بر سر معناست پشت پرده ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان؛ حاکمیت سکولاریسم دولتی اسماعیلی: توان دفاعی ایران در کنار حضور مردم عامل بازدارندگی است برچسبها گلستان تجمع مردمی آزادشهر
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