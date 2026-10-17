به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی شامگاه جمعه در جمع کشاورزان رودان با اشاره به مشکلات کشاورزان در حوزه آب و برق، اظهار کرد: مبلغ ۵ هزار تومان برای آب‌بها را در هیچ‌کجای قانون تصویب نکرده‌ایم و این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که جریمه سه برابری آن یعنی ۱۵ هزار تومان به ازای هر مترمکعب اضافه برداشت ارقام نجومی ایجاد می‌کند.

ضرورت بخشودگی جریمه‌های آب و برق کشاورزان

وی با اشاره به مصوبات مربوط به تعرفه پلکانی برق کشاورزی، افزود: مصوباتی درباره حذف افزایش پلکانی تعرفه برق برای بخش کشاورزی ابلاغ شد، اما این مصوبات به دلیل مغایرت با قانون بودجه مورد ایراد قرار گرفت و اکنون در رفت و برگشت و بررسی قرار دارد، بنابراین باید اصلاح و تعدیل شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح این وضعیت از طریق دولت امکان‌پذیر است، تصریح کرد: من به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانم برای دولت بار مالی ایجاد کنم. از مسئولان وزارت نیرو می‌خواهم پس از بازگشت به تهران با توجه به شرایط کشور پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کنند تا در هیئت دولت بررسی شود و اجازه بخشودگی جریمه‌هایی که تاکنون برای کشاورزان در حوزه آب و برق صادر شده است، داده شود.

فلسفی، ادامه داد: همان‌طور که در شرایط وقوع سیل و ناتوانی کشاورزان در باز پرداخت تسهیلات بانکی، دولت می‌تواند برای بخشودگی جریمه‌ها مصوبه صادر کند، در شرایط خاص کشور نیز باید برای حمایت از کشاورزان اقدام شود.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، گفت: کشاورزان باید مصرف آب را کاهش دهند و جهاد کشاورزی نیز برای تغییر روش‌های آبیاری علمی‌کردن شیوه‌های آبیاری و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان تلاش کند تا بهره‌وری افزایش یابد.

لزوم اجرای قانون و پرهیز از تصمیم‌های سلیقه‌ای

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیگیری مشکلات کشاورزان در استان‌های مختلف، اظهار کرد: با همکاری ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر را تشکیل داده‌ایم و به‌طور مستمر در استان‌ها حضور پیدا می‌کنیم تا مسائل و مشکلات کشاورزان را بررسی کنیم.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در بخش کشاورزی، افزود: در گذشته نیز هنگام بروز مشکلات باغداران رودان در زمینه لیموترش زمانی که معاون وزیر جهاد کشاورزی بودم، بارها به منطقه آمدیم و محققان را برای حل مشکلات کشاورزان به کار گرفتیم.

فلسفی با اشاره به حضور مسئولان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مدیران استانی در نشست رودان، گفت: کشاورزان ساعت‌ها در این جلسه حضور داشتند و نگرانی‌های خود را مطرح کردند. وقتی تقریباً همه افراد حاضر در سالن با مشکلات آب و برق مواجه‌اند، آمار ۱۸ درصدی اعلام شده باید بازنگری شود.

وی با بیان اینکه قوانین برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه باید مبنای عمل دستگاه‌ها باشد، تأکید کرد: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید قانون را اجرا کنند و نباید سلیقه‌ای عمل شود. گاهی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت با قانون تفاوت پیدا می‌کند و این موضوع باید بررسی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره عوارض آب کشاورزی نیز، گفت: طبق مصوبات مورد اشاره برای چاه‌های مجاز کشاورزی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند ۶۰ تومان و برای چاه‌های مجاز که الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند، ۱۲۰ تومان عوارض تعیین شده است. برای چاه‌های غیرمجاز نیز در صورت رعایت‌نکردن الگوی کشت مبلغ ۱۵۰ تومان به ازای هر مترمکعب مطرح شده است.

درخواست اصلاح تعرفه‌ها در بودجه سال آینده

فلسفی با تأکید بر ضرورت بخشودگی جریمه‌های فعلی و اصلاح قوانین در بودجه سال ۱۴۰۶، خاطرنشان کرد: مسئولان باید پیشنهادهای لازم را برای اصلاح بودجه آماده کنند تا در مجلس بتوانیم مصوبات مناسبی به نفع کشاورزان داشته باشیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های آب منطقه‌ای و توانیر باید برای تأمین درآمدهای خود راهکارهای دیگری پیدا کنند و هزینه‌های خود را از جیب کشاورزان تأمین نکنند. کشاورزانی که با مجوز جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند و الگوی کشت را رعایت می‌کنند، باید مورد حمایت قرار گیرند و آب مورد نیاز آنان با حمایت‌های لازم تأمین شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مصرف بی‌رویه آب باید مدیریت شود، افزود: اگر کشاورزی با مجوز جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و الگوی کشت را رعایت می‌کند، باید از او حمایت شود اما در صورت مصرف بی‌رویه و هدررفت آب برخورد قانونی ضرورت دارد.

برق چاه‌های کشاورزی را قطع نکنید

وی با اشاره به ضرورت تأمین برق واحدهای تولیدی، گفت: رئیس‌جمهور تأکید کرده است که برق واحدهای تولیدی قطع نشود، مگر مزرعه و باغ کشاورز واحد تولیدی نیست چرا باید برق چاه کشاورزی برای چهار، پنج یا هفت ساعت قطع شود.

فلسفی از مسئولان وزارت نیرو خواست راهکاری برای جداسازی فیدرهای برق چاه‌های کشاورزی از فیدرهای شهری پیدا کنند و افزود: اگر جداسازی فیدرها، تابلوها و ترانس‌ها هزینه دارد، می‌توان برای اجرای آن راهکاری در نظر گرفت اما نباید برق چاه‌های کشاورزی قطع شود.

وی با اشاره به قوانین مربوط به حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: اگر قطع برق چاه کشاورزی به محصول خسارت وارد کند، باید خسارت کشاورز پرداخت شود. بنابراین از مسئولان می‌خواهم برای جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی اقدام کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، ادامه داد: یکی از کشاورزان پیشنهاد داد که در صورت ضرورت قطع برق این کار در ساعات عصر و شب زمانی که چاه‌ها برای آبیاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، انجام شود. باید شرایط آبیاری کشاورزان و زمان‌بندی نوبت آب آنان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

وی با اشاره به خسارت احتمالی قطع برق در بخش شیلات، گفت: با قطع برق استخرهای پرورش ماهی ممکن است ماهی‌ها تلف شوند و خسارت سنگینی به تولیدکننده وارد شود. باید برای بخش کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی آن ارزش قائل شد و در اجرای مقررات انعطاف بیشتری نشان داد.

پیگیری مشکلات کشاورزان در دیدار با وزیر نیرو

فلسفی با اشاره به برنامه دیدار فراکسیون کشاورزی با وزیر نیرو، گفت: احتمالاً این هفته یا هفته آینده با وزیر نیرو جلسه خواهیم داشت و مسائل آب و برق کشاورزان هرمزگان را مطرح می‌کنیم.

وی از مسئولان حاضر در نشست خواست پیشنهادهای مربوط به بخشودگی جریمه‌ها و اصلاح تعرفه‌ها را آماده و برای وزارت نیرو و نمایندگان ارسال کنند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اختیارات محدود مدیران استانی در این زمینه، تأکید کرد: مدیران استانی در برخی موارد اختیارهایی مانند مهلت‌دهی و تقسیط دارند، اما تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان در سطوح بالاتر انجام می‌شود. درخواست من این است که تا دو یا سه هفته آینده و مشخص شدن نتیجه پیگیری‌ها از اعمال جریمه‌ها و فشار بیشتر بر کشاورزان جلوگیری شود.

فلسفی در پایان با اشاره به حضور چند ساعته کشاورزان در این نشست ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های انجام شده به نتیجه برسد و مشکلات آنان در حوزه آب و برق برطرف شود.