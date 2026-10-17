پیگیری بودجه‌ اختصاصی برای نگهداشت تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا امانی، در دومین نشست مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶ در شهر آفتاب برگزار شد، با اشاره به اهمیت نگهداشت و تعمیرات تجهیزات پزشکی گفت: یکی از موضوعات مهم حوزه تجهیزات پزشکی، پیش‌بینی منابع مالی مشخص برای نگهداشت تجهیزات است.

وی افزود: تجهیزات پزشکی، به‌ ویژه دستگاه‌های پیشرفته و سرمایه‌ای، برای حفظ کارایی و استمرار ارائه خدمات درمانی، به برنامه نگهداشت منظم و تأمین منابع مالی متناسب نیاز دارند.

امانی گفت: پیگیری‌هایی برای ایجاد ردیف بودجه‌ مشخص انجام شده تا موضوع نگهداشت تجهیزات پزشکی از جایگاه روشن‌تری در برنامه‌ریزی‌های مالی برخوردار شود. هدف این بوده است که علاوه بر تأمین اعتبار مورد نیاز، زمینه‌ای پایدار برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات نگهداشت در دانشگاه‌های علوم پزشکی فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مدیریتی، اظهار کرد: برای پیشبرد این موضوع، مکاتبات و رایزنی‌های متعددی صورت گرفته و تلاش شده ایجاد ردیف بودجه‌ به‌ عنوان یکی از اقدامات مهم و قابل پیگیری در برنامه‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری پرداخت حق فنی به کارشناسان تجهیزات پزشکی

مسئول ارزشیابی تجهیزات پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت در ادامه، با تأکید بر نقش تخصصی کارشناسان و مهندسان تجهیزات پزشکی گفت: نیروی انسانی متخصص، یکی از ارکان اصلی مدیریت صحیح تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی است. کارشناسان و مهندسان این حوزه مسئولیت‌های مهمی در زمینه تأمین، نصب، راه‌اندازی، نگهداشت و نظارت بر عملکرد تجهیزات بر عهده دارند و توجه به جایگاه حرفه‌ای و انگیزه شغلی آنان ضروری است.

امانی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویه‌های موجود تصریح کرد: در پیگیری این موضوع تلاش شده است شرایط و مسائل گروه‌های مختلف کارشناسی، از جمله مهندسان پزشکی و سایر نیروهای متخصص مرتبط، به‌صورت جامع بررسی شود تا راهکار پیشنهادی بتواند پاسخ‌گوی نیازهای موجود باشد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با جمع‌بندی بررسی‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مسئولان ذی‌ربط، زمینه تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه فراهم شود. توجه به حقوق حرفه‌ای نیروهای متخصص و ایجاد انگیزه برای استمرار فعالیت آنان، می‌تواند در ارتقای کیفیت مدیریت تجهیزات پزشکی و حفظ سرمایه انسانی این حوزه مؤثر باشد.