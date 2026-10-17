امام جمعه خارگ: فرهنگ خدمتگزاری در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر جمعه شب در آیین تجلیل از پرستاران جزیره خارگ، با اشاره به پیوند ارزش‌های دینی و فرهنگ ایرانی اظهار کرد: خدمت به مردم از ارزش‌های برجسته در ادبیات دینی و فرهنگ ایرانی است و جامعه پرستاری در خط مقدم این عرصه، مسئولیتی مهم و حساس بر عهده دارد.

وی خدمتگزاری را در آموزه‌های اسلامی فراتر از یک وظیفه اجتماعی دانست و افزود: مراقبت از بیمار تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بلکه همراهی با انسانی است که در شرایط درد و نگرانی، بیش از هر زمان دیگری به حمایت، آرامش و توجه نیاز دارد.

امام جمعه خارگ با اشاره به دشواری‌های حرفه پرستاری بیان کرد: حضور مستمر در کنار بیماران، تحمل فشارهای کاری و تداوم خدمت در شرایط دشوار، جلوه‌هایی از مسئولیت‌پذیری و پایبندی پرستاران به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است.

کارگر با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ خدمتگزاری در جامعه گفت: تکریم پرستاران نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه باید با حمایت مستمر از این قشر و قدردانی شایسته از تلاش افرادی همراه باشد که سلامت و آرامش دیگران را در اولویت قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: پاسداشت جایگاه پرستاران، فرصتی برای توجه دوباره به ارزش خدمت بی‌منت و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعه است.