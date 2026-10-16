کشف محموله ۱۳۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در مرزهای بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی و عملیاتی، موفق به شناسایی و کشف چند محموله کالای قاچاق در نوار مرزی این شهرستان شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان، محموله‌های خود را رها کرده و از محل متواری شدند که مرزبانان در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با تشریح اقلام کشف‌شده بیان کرد: این محموله‌ها شامل ۶۲۵ هزار نخ سیگار، سه هزار و ۷۵۰ قطعه جوجه یک‌روزه، پنج دستگاه تلویزیون هوشمند و ۱۶۹ رأس احشام سبک بود.

حاتمی ارزش این محموله‌ها را بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

وی با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق کالا در مناطق مرزی خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری و کنترل مستمر نوار مرزی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این مناطق برخورد می‌کنند.