به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز قهرمانی اسیا و انتخابی جهان (بخش انفرادی و دوبل و میکس دوبل) از روز دوشنبه (۲۷ مهر) در تاشکند آغاز می شود. به همین منظور، تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران روز یکشنبه تهران را به مقصد محل برگزاری این رقابت ها ترک می کنند.

نوشاد و نیما عالمیان، آرین غفاری، بنیامین فرجی محمد حسن حبیبی همراه با ندا شهسواری، الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی، مهشید اشتری و فاطمه یاری ترکیب اعزامی ایران به تاشکند هستند. در بخش مردان جمیل لطف الله نسبی همچون همیشه هدایت ملی پوشان را بر عهده دارد. در بخش زنان اما به دلیل حضور سیما لیموچی در بازی های پاراآسیایی ناگویا، هدایت ملی پوشان اعزامی به عاطفه کریمی سپرده شده است.

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در بخش تیمی، انفرادی، دوبل و میکس دوبل برگزار می شود و تنیس روی میز ایران در تمام بخش ها شرکت خواهد داشت. این برای نخستین بار است که حضور تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به طور کامل در همه بخش ها و حتی در بخش میکس دوبل انجام خواهد شد.

تنیس روی میز اولین بار در بازی های آسیایی ناگویا حضور در بخش میکس دوبل را تجربه کرد و حالا دومین حضور در این بخش را در مسابقات قهرمانی آسیا تجربه می کند. محمد حسن حبیبی و مهشید اشتری همراه با آرین غفاری و ستایش ایلوخانی ترکیب ایران در میکس دوبل خواهد بود.

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا حکم انتخابی قهرمانی جهان برای سال ۲۰۲۷ را هم دارد. رقابت های جهانی ۲۰۲۷ در بخش انفرادی و دوبل و میکس دوبل برگزار می شود. سهمیه قاره آسیا در بخش انفرادی ۲۷ نفر و در بخش دوبل و میکس دوبل ۱۴ ترکیب است.