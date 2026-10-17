به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملکرد ۷۲ ساعت گذشته نجاتگران جمعیت هلال احمر، اعلام کرد: در این مدت، ۲۷۳ مورد حادثه به ثبت رسید که در جریان آن، ۵۰۰ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: در عملیات‌های انجام‌شده، ۱۷۰ مصدوم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵۶ نفر نیز خدمات درمانی را در محل حادثه دریافت کردند. همچنین نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در ۱۹ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی، به نجات افراد گرفتار کمک کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این بازه زمانی اظهار کرد: ۲۶ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند که شامل انتقال ۱۶ نفر به اماکن امن، اسکان اضطراری ۴ نفر و توزیع اقلام امدادی میان ۹ نفر بود.

کبادی در پایان با اشاره به ظرفیت عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این مأموریت‌ها گفت: ۹۹۸ نیروی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در قالب ۳۴۴ تیم عملیاتی، وظیفه امدادرسانی و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده را بر عهده داشتند.