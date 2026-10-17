  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

دستگیری عرضه‌کننده اسفناج آلوده در بجنورد

دستگیری عرضه‌کننده اسفناج آلوده در بجنورد

بجنورد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی از دستگیری فرد عرضه‌کننده اسفناج آلوده به گیاه سمی تاتوره در پی مسمومیت تعدادی از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، سید جواد ایلالی اظهار داشت: در پی بروز مسمومیت و انتقال تعدادی از شهروندان به بیمارستان، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات برای بررسی ابعاد حادثه و روشن شدن علل و عوامل آن ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: با اشاره به وخامت حال برخی از مسمومان، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد این حادثه تأکید کرد و گفت: شناسایی علل وقوع حادثه و بررسی مسئولیت عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی تصریح کرد: با تأکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند و اطلاعات مربوط به این حادثه را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

ایلالی خاطرنشان کرد: بر ضرورت اتخاذ تمهیدات مراقبتی و نظارتی از سوی مسئولان بهداشتی تأکید کرد و خواستار انجام اقدامات لازم برای صیانت از سلامت شهروندان و ارائه گزارش نتایج بررسی‌ها به مدعی‌العموم شد.

وی در پایان گفت: اخبار تکمیلی درباره وضعیت مسمومان و روند رسیدگی قضایی به این پرونده، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6980128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها