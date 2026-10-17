نجات ۵ نفر از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در بوکان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: در پی اعلام حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ز شنبه ۲۵ مهرماه در یکی از منازل مسکونی واقع در شهرک نساجی شهرستان بوکان، در نخستین گام واحد موتورلانس شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شد و بلافاصله پس از آن، تیم‌های عملیاتی آمبولانس اورژانس ۱۱۵ شامل پایگاه شماره ۱ و پایگاه بانوان شهرستان بوکان در صحنه حاضر شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت افراد حادثه‌دیده، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان آغاز کردند. در این حادثه ۵ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده بودند که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان توسط تیم‌های اورژانس به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی، با اشاره به افزایش خطر بروز مسمومیت‌های ناشی از گاز مونوکسیدکربن در فصل سرما و فضاهای بسته، اظهار کرد: این گاز بی‌رنگ و بی‌بو بوده و به همین دلیل از آن با عنوان «قاتل خاموش» یاد می‌شود. رعایت اصول ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ها می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.

اورژانس آذربایجان غربی با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و پایگاه‌های عملیاتی فعال، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.