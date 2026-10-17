به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار بر ضرورت ترویج فرهنگ آمادگی در برابر حوادث و سوانح، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای توانمندی‌های جامعه در مواجهه با بحران‌ها تأکید شد.

همچنین موضوع هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در زمینه آموزش‌های همگانی، سازمان‌دهی و ارائه خدمات امداد و نجات، تأمین و مدیریت ظرفیت‌های اسکان اضطراری و بهبود روند پاسخ‌گویی به حوادث و سوانح مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دیگری از این نشست به بررسی نیازهای زیرساختی جمعیت هلال‌احمر اختصاص داشت و حاضران بر اهمیت حمایت و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تقویت امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های عملیاتی این جمعیت در راستای ارائه خدمات مؤثرتر به مردم تأکید کردند.

این دیدار در راستای تقویت تعاملات بین‌بخشی، توسعه همکاری‌های مشترک و ارتقای آمادگی و توان پاسخ‌گویی در برابر حوادث و بحران‌ها برگزار شد.