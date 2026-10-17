از فریاد ایستادگی مجید مجیدی تا غیبت یک متخصص در جشنواره فیلم کوتاه!

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

جایزه مجید مجیدی فقط یک جایزه نبود

آخر هفته‌ای که گذشت، مجید مجیدی کارگردان شناخته‌شده سینمای ایران در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان کره جنوبی، جایزه «بهترین فیلم» را برای تازه‌ترین اثرش «غذای نیمروز» دریافت کرد. این موفقیت، از همان لحظه اعلام، ۲ سطح پیدا کرد؛ یکی افتخار هنری و دیگری آن چیزی که مجیدی تصمیم گرفت روی صحنه جهانی از آن حرف بزند.

مجیدی جایزه‌اش را «به مردم شجاع ایران» تقدیم کرد و در سخنانش، همه‌چیز را به سینما محدود نکرد؛ از حدود ۴۸ سال تحریم اقتصادی، از دشواری دسترسی به دارو، حتی داروی کودکان مبتلا به سرطان و از بمباران شدید شهرهای ایران در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت. او به فاجعه مدرسه میناب و به آماری تکان‌دهنده یعنی شهید شدن ۱۶۸ نفر دانش‌آموز و معلم در میناب اشاره کرد و همچنین از ویرانی یا آسیب‌دیدن حدود ۱۵۰ هزار خانه در ایران سخن گفت.

نکته مهم این بود که مجیدی این حرف‌ها را نه در یک جمع دوستانه، نه در یک رسانه داخلی، بلکه روی صحنه معتبرترین رویداد سینمایی کشور مقابل، در برابر خبرنگاران و رسانه‌های جهانی مطرح کرد. جمله کلیدی سخنان او «ما تا آخر خواهیم ایستاد» بود. مجیدی با این عبارت، پیام را از سطح گزارش یک فاجعه، به سطح ایستادگی و مقاومت یک ملت ارتقا داد. همین بخش از سخنانش بود که بیشترین بازتاب را داشت.

اهمیت سخنان مجیدی را باید فراتر از یک اظهارنظر در حاشیه دریافت جایزه دید. او در موقعیتی که می‌توانست صرفاً درباره فیلم، موفقیت حرفه‌ای و دستاورد سینمایی خود سخن بگوید، بخشی از تریبون بین‌المللی‌اش را به یادآوری رنج قربانیان جنگ اختصاص داد. این در حالی است که برخی هنرمندان ایرانی هنگام دریافت جایزه یا رویدادهای خارجی ترجیح می‌دهند درباره مسائل سیاسی و اجتماعی کشور سکوت کنند، برخی دیگر نیز با اشاره‌هایی کلی و محتاطانه از کنار موضوعات حساس می‌گذرند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پیامی از «موضع‌گیری شجاعانه، هوشمندانه و برخاسته از تعهد ملی» مجیدی قدردانی کرد و گفت: هنرمند اصیل ایرانی، آینه‌دار حقیقت و زبان گویای آرمان‌های ملت خویش است.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، کسب جایزه را تبریک گفت و آن را نشانه‌ای دانست که «سینمای اصیل ایران، همچنان پرقدرت‌ترین و صادق‌ترین سفیر این سرزمین» است. خانه سینما هم در پیامی، این موفقیت را به مجیدی، عوامل فیلم و جامعه سینمای ایران تبریک گفت.

رسانه‌های خارجی مانند هالیوود ریپورتر و ورایتی نیز حضور و سخنان او را پوشش دادند، هرچند بخش عمده توجه‌شان معطوف به برد فیلم و جایگاهش در جشنواره بود.

آغاز جشنواره فیلم کوتاه تهران و غیبت یک متخصص صدا در هیئت داوری!

امروز شنبه ۲۵ مهر، چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران افتتاح شد. جشنواره فیلم کوتاه تهران، یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین رویدادهای سینمایی ایران است که به عنوان «بستری برای تجربیات نو» شناخته می‌شود. این جشنواره صرفاً یک رقابت برای دریافت جایزه نیست، بلکه در واقع یک «پل» میان دانشجویان هنر، فیلمسازان مستقل و صنعت سینمای بلند است.

در هفته گذشته، اعلام شد که آثار داستانی بخش مسابقه سینمای ایران چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را هیئتی متشکل از همایون اسعدیان، هادی مقدم دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، آرش رصافی، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی داوری می‌کنند. نکته عجیب در میان هیئت داوران، نبود یک صداگذار یا صدابردار سینما در این جمع است؛ هم‌چنان که آرمان فیاض هم فیلمبردار حرفه‌ای سینما و فیلمساز است، هادی مقدم دوست، همایون اسعدیان و رضا فهیمی فیلمساز و فیلمنامه نویس هستند و بد نبود که یک متخصص صدا هم در این هیئت قرار می‌گرفت تا شاید جوایز بخش صدا تفکیک می‌شدند.

در نشست خبری دبیر چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز، وی در پاسخ به پرسشی درباره ادغام جوایز صدا، بیان کرد که جایزه صدابرداری و صداگذاری امسال ادغام شده است زیرا تفکیک این ۲ بخش برای داوری کار سختی بود.

غیبت یک متخصص صدا در هیئتی که قرار است درباره «کیفیت هنری و فنی» آثار تصمیم بگیرد، می‌تواند منجر به این شود که آثار «صدا-محور» یا آثاری با طراحی شنیداری جسورانه، در حاشیه قرار گیرند. این موضوع نشان‌دهنده یک رویکرد سنتی در داوری است که در آن صدا همچنان به عنوان «مکمل تصویر» دیده می‌شود، نه به عنوان یک «زبان مستقل» در سینما.

فیلمسازان آثار با موضوعات خاص را برای ما نمی‌فرستند/ خطر حذف اسکارکوالیفای!

بهروز شعیبی در نشست خبری این رویداد که هفته گذشته برگزار شد، درباره موضوعات چالشی جشنواره امسال تصریح کرد: وقتی درباره جشنواره فیلم کوتاه تهران و انجمن سینمای جوانان صحبت می‌کنیم خود فیلمسازان تفکیکی قائل می‌شوند و برخی آثار را برای ما ارسال نمی‌کنند. من در این ۲ سال با فیلمی مواجه نشدم که مشکل خاصی (از منظر حجاب) داشته باشد. هیچ ممیزی در شکل کلان وجود ندارد اما مساله فرهنگ‌ عمومی مردم برای ما اهمیت دارد. ما فیلم‌هایی داریم که در ظاهر هیچ مشکلی ندارند اما از کلمات مختلف و شوخی‌های زننده استفاده کرده‌اند. موضوع خاصی از پیش برای ما ممنوعیت ندارد و برخورد ما با موضوعات مشروط به روایت خود فیلمساز است. در واقع فیلمی نداشتیم که نسبت به انتخابش دچار چالش شویم، بازهم تاکید می‌کنم که اینگونه آثار برای ما ارسال نمی‌شود. امسال با یک سینمای قدرتمند کوتاه مواجه هستیم که قابل اعتنا است.

وی درباره سال آخر اسکار کوالیفای بودن جشنواره عنوان کرد: از سال گذشته عطا مجابی، بخش بین الملل جشنواره را سازمان داده و به صورت فعال کار خود را انجام می دهد. امسال سال آخر اسکار کوالیفای است و تمام مراحل اداری انجام شده و منتظر پاسخ آکادمی اسکار هستیم. من فکر می‌کنم مساله‌ای وجود نداشته باشد مگر اینکه مسائل غیر سینمایی در این تصمیم دخیل باشد.

علی نصیریان: من و مهرجویی برخاسته از همین کشور بودیم/ نکته بازیگر پیشکسوت به مدیران

در هفته گذشته، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با تعدادی دیگر از هنرمندان و مدیران، به دیدار علی نصیریان بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون رفت.

علی نصیریان در این دیدار با اشاره به اینکه هنر ارزش بسیار بالایی دارد و نباید وسیله قرار گیرد، گفت: یکی از مدیریت های مهم در هر کشوری مدیریت فرهنگی آن است به دلیل آنکه با روح، جان و ریشه های مردم در ارتباط هستند و من از شما به عنوان مدیر فرهنگی می خواهم حواستان به جوان ها در عرصه تئاتر باشد چون استعدادهایی داریم که می‌توانند در عرصه فرهنگ موثر باشند. ما اکنون استعدادهای بسیار درخشانی در تئاتر داریم که حتی در عرصه بین‌الملل هم درخشیده‌اند.

این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر با بیان اینکه نمایش در جامعه می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد، گفت: آدم‌هایی مانند من، مهرجویی و بقیه همکاران، همه ایرانی و برخاسته از همین کشور بودیم و به طور قطع امروز هم در کشورمان جوان های با استعدادی داریم که باید ادامه راه باشند. من معتقدم هر نسلی استعدادهای خودش را دارد، استعدادهایی که خلاق هستند و می توانند آثار ارزشمندی را بیافرینند. هنر و به ویژه تئاتر باید نقص ها را مطرح کند تا جامعه با آنها آشنا شود و مسئولان در صدد رفع آن برآیند.

معرفی برگزیدگان شانزدهمین جایزه ایسفا

هفته گذشته، مراسم پایانی شانزدهمین دوره جوایز ایسفا با معرفی برگزیدگان در ۹ رشته برگزار شد. فیلم کوتاه بهمن و بهرام ارک، نشان بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و «نترس» بهترین فیلم شد.

نشان ایسفا نیز در این مراسم به همایون پایور اهدا شد.