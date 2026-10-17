به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه (۲۵ مهرماه ۱۴۰۵)، مدرسه ۱۸ کلاسه و هوشمند امام علی (ع) در شهرک واوان اسلامشهر را افتتاح کرد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه آموزشی، از نزدیک در جریان فرایند آموزش هوشمند، ظرفیت‌های آموزشی و امکانات آزمایشگاهی این مدرسه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در جریان این بازدید، با حضور در دو کلاس درس هوشمند و آزمایشگاه مدرسه، از نزدیک شیوه‌های نوین تدریس و فرایند به‌کارگیری فناوری‌های آموزشی را بررسی کرد.

در این بخش از برنامه، نحوه آموزش هوشمند به دانش‌آموزان به‌صورت عملی اجرا شد و ظرفیت‌های این رویکرد در تسهیل فرایند یاددهی ـ یادگیری مورد توجه قرار گرفت.

پزشکیان در این بازدید، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و حرکت از آموزش صرفاً نظری به سوی یادگیری عمیق، کاربردی و مهارت‌محور، نکات و توصیه‌هایی را برای بهبود روش‌های تدریس، افزایش مشارکت دانش‌آموزان و تحقق اهداف دولت در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی مطرح کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پیوند میان مفاهیم نظری کتاب‌های درسی و کاربردهای عینی آن‌ها در زندگی روزمره، اظهار داشت: دانش‌آموزان باید بتوانند کاربرد مفاهیم علمی و آموزشی را در خارج از محیط کلاس نیز مشاهده کنند. بهره‌گیری از فیلم‌ها، کلیپ‌های آموزشی و نمایش عملی کاربرد فرمول‌ها و مفاهیم علمی از سوی معلمان، می‌تواند درک دانش‌آموزان را عمیق‌تر کرده و زمینه تثبیت آموخته‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت یادگیری مبتنی بر تجربه و مشاهده، تصریح کرد: انتقال صرف مفاهیم به‌صورت ذهنی و نظری ممکن است در گذر زمان به فراموشی سپرده شود، اما زمانی که دانش‌آموز کاربرد یک مفهوم را مشاهده می‌کند و نحوه ساخت، اجرا یا استفاده عملی از آن را می‌آموزد، احتمال ماندگاری یادگیری و نهادینه‌شدن آموخته‌ها افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، استفاده هدفمند از ابزارهای کمک‌آموزشی، فناوری‌های نوین و فعالیت‌های عملی باید در فرایند تدریس موردتوجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین تقویت مهارت‌های کارگروهی و یادگیری مشارکتی را از الزامات ارتقای کیفیت آموزش دانست و بر ضرورت طراحی فعالیت‌های گروهی ساختارمند در کلاس‌های درس تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به لزوم ایفای نقش‌های مشخص از سوی دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی، تصریح کرد که در هر گروه، مسئولیت‌هایی همچون مدیریت، دبیری، هماهنگی و نظارت تعریف شود و این مسئولیت‌ها به‌صورت دوره‌ای میان اعضای گروه تغییر کند تا همه دانش‌آموزان فرصت تجربه نقش‌های مختلف و تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی خود را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت در چنین فعالیت‌هایی به دانش‌آموزان کمک می‌کند از همان دوران مدرسه، مهارت‌هایی همچون مدیریت، گزارش‌دهی، هماهنگی، نظارت، مسئولیت‌پذیری و تعامل سازنده با دیگران را بیاموزند و برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و حرفه‌ای آینده آماده شوند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت بروز استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، میدان‌دادن به آنان برای مشارکت فعال در فرایند یادگیری را از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت آموزشی برشمرد و اظهار داشت: محیط آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همه دانش‌آموزان، با برخورداری از ویژگی‌ها و توانایی‌های متفاوت، فرصت حضور، مشارکت و ابراز وجود داشته باشند.

رئیس‌جمهور افزود: فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان، به‌ویژه افراد خجالتی و کم‌حرف، می‌تواند به افزایش اعتمادبه‌نفس، تقویت مهارت‌های ارتباطی و پرورش خلاقیت آنان کمک کند.