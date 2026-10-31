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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

همایش «طلایه‌داران فاطمی» در مشهد

همایش «طلایه‌داران فاطمی» در مشهد

مشهد- همایش طلایه داران فاطمی با حضور حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مشهد برگزار شد.

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کد مطلب 6995564

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