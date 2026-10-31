https://mehrnews.com/x3dtCD ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴ کد مطلب 6995564 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴ همایش «طلایهداران فاطمی» در مشهد مشهد- همایش طلایه داران فاطمی با حضور حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مشهد برگزار شد. دریافت 20 MB کد مطلب 6995564 کپی شد مطالب مرتبط سخنرانی حجت الاسلام قمی در خصوص اخلاق نبوی بازدید حجت الاسلام قمی از موکب های رسانه ای و تبلیغی در مشهد قمی: اخلاق پیامبرانه الگوی ایستادگی ملت در برابر زورگویان است برچسبها خراسان رضوی ایام فاطمیه حجت الاسلام محمد قمی
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