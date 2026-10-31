توسعه صنعتی زرندیه نباید به بهای تخریب محیط زیست تمام شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی بعدازظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان زرندیه، با تأکید بر ضرورت توجه به توسعه متوازن و پایدار این شهرستان، خواستار جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده و صیانت از ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی، صنعتی و اقتصادی زرندیه اظهار کرد: نزدیکی این شهرستان به تهران و برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه فراهم کرده است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید با برنامه‌ریزی اصولی و توجه به پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی همراه باشد.

میرزایی با هشدار نسبت به پیامدهای گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش جمعیت در منطقه افزود: توسعه نامتوازن و نبود برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند زمینه‌ساز حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی شود، ازاین‌رو، توسعه زرندیه باید با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: نباید اجازه داد توسعه صنعتی به بهای تخریب محیط زیست، آلودگی منابع طبیعی و از بین رفتن ظرفیت‌های اکولوژیک منطقه تمام شود و لازم است از هم‌اکنون تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده اتخاذ و نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنعتی اعمال شود.

وی همچنین بر ضرورت حضور فعال فرماندار در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مسائل روستایی، تنش‌های محیط‌زیستی، پیامدهای فعالیت‌های صنعتی و موضوعات مرتبط با حوزه مسکن شد.

میرزایی استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی را از الزامات مدیریت شهرستان دانست و گفت: فرماندار جدید باید از توان فکری نخبگان، هنرمندان، صاحبان اندیشه، فعالان اقتصادی، متدینین و نیروهای انقلابی شهرستان بهره بگیرد، نشست‌های مشورتی نیز نباید جنبه تشریفاتی داشته باشند، بلکه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده باید در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اجرایی مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به فاصله جغرافیایی زرندیه از مرکز استان و ضرورت رسیدگی مستقیم به مشکلات این شهرستان اظهار کرد: فرماندار جدید باید حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و معاونان مرتبط استاندار را به‌صورت جدی پیگیری کند تا این مدیران به شکل منظم در شهرستان حضور یافته و مسائل و مطالبات منطقه را از نزدیک بررسی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مرکزی، پیگیری حضور مدیران استانی و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهرستان را از معیارهای ارزیابی عملکرد فرماندار عنوان کرد و افزود: با توجه به حجم مسئولیت‌ها و جلسات مدیران در مرکز استان، فرماندار باید با پیگیری مستمر، زمینه حضور آنان در شهرستان و رفع مشکلات مردم را فراهم کند.

میرزایی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی اظهار کرد: جنگ امروز صرفاً ابعاد نظامی ندارد و دشمن در کنار فشارهای امنیتی، از تحریم‌های اقتصادی و عملیات رسانه‌ای و روانی نیز برای کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد نارضایتی و آشوب استفاده می‌کند.

وی افزود: دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی و شکاف میان مردم و مسئولان است و همه ما وظیفه داریم از اختلاف‌افکنی و انشقاق در جامعه جلوگیری کنیم. افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، تلاش شبانه‌روزی، پیگیری مستمر مشکلات و حضور مسئولان در کنار مردم از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این توطئه‌هاست.

معاون استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی تصریح کرد: مردم باید مسئولان را در کنار خود ببینند، نه در جایگاهی مقابل خود. زمانی که مردم احساس کنند مسئولان در روزهای تعطیل و غیرتعطیل و در تمام ساعات شبانه‌روز برای حل مشکلات آنان تلاش می‌کنند و در میدان حضور دارند، با وجود کمبودها و دشواری‌ها همچنان به مجموعه مدیریتی کشور امیدوار خواهند بود.

میرزایی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی ایستادگی ملت ایران در برابر دخالت بیگانگان گفت: دشمن در محاسبات خود دچار خطا شده است؛ چراکه شناخت درستی از هویت سیاسی و حاکمیتی جمهوری اسلامی و روحیه استقلال‌طلبی مردم ایران ندارد، ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد تا تحولات پس از انقلاب اسلامی، در برابر دخالت بیگانگان ایستادگی کرده‌اند.

وی، وحدت، انسجام و پرهیز از اختلاف را از ضرورت‌های عبور از شرایط کنونی دانست و بر لزوم اتخاذ رویکردی آینده‌نگر در مدیریت شهرستان زرندیه تأکید کرد.

در این آیین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مهدی احمدی در دوران تصدی مسئولیت فرمانداری شهرستان زرندیه، با ابلاغ حکمی از سوی استاندار مرکزی، محمدحسن قاسمیان که پیش از این معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ساوه بود، به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان زرندیه معرفی شد.