به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صادق شکور، مدیر قرارگاه نوجوانی استان هرمزگان، با اشاره به برگزاری رویداد رسانه‌ای «نوجوان خط‌شکن» اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، کشف استعدادها و توانمندسازی نوجوانان در عرصه رسانه و تولید محتوا برگزار شد.

وی افزود: در این رویداد، ۳۰ نفر از نوجوانان در بندرعباس حضور داشتند و در مجموع، با مشارکت نوجوانان از ۱۳ شهرستان استان، ۱۶۰ نفر در این رقابت رسانه‌ای شرکت کردند.

مدیر قرارگاه نوجوانی استان هرمزگان با اشاره به محورهای این رویداد بیان کرد: نوجوانان علاقه‌مند به حوزه رسانه، هنر و فناوری در بخش‌های مختلفی از جمله عکاسی، فیلم‌برداری، تدوین، موشن‌گرافیک، پادکست و هوش مصنوعی فرصت یافتند استعدادها و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

شکور ادامه داد: رویداد «خط‌شکن» بستری برای شناسایی نوجوانان خلاق و علاقه‌مند به فعالیت‌های رسانه‌ای است تا ضمن یادگیری مهارت‌های جدید، بتوانند ایده‌های خود را به محصولات رسانه‌ای تبدیل کنند و در روایت رویدادها و مسائل جامعه نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور فعال نسل نوجوان در عرصه رسانه تصریح کرد: نوجوانان امروز تنها مخاطبان رسانه نیستند، بلکه می‌توانند با برخورداری از مهارت، خلاقیت و نگاه نسل خود، به تولیدکنندگان محتوا و روایتگران مؤثر جامعه تبدیل شوند.