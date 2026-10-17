عملیات آسفالت بزرگراه ۱۴۰۰ متری آستارا آغاز شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: بزرگراه ۱۴۰۰ متری آستارا از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان مرزی آستارا به شمار می‌رود که با پیگیری‌های انجام‌شده و پیشرفت عملیات اجرایی، به مراحل پایانی نزدیک شده است.

وی افزود: اجرای این پروژه با هدف روان‌سازی تردد وسایل نقلیه، کاهش گره‌های ترافیکی، تسهیل عبور کامیون‌های ترانزیتی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به نقش این طرح در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه تصریح کرد: تکمیل بزرگراه ۱۴۰۰ متری آستارا می‌تواند به بهبود کیفیت تردد، ارتقای ایمنی عبور و مرور و افزایش کارآمدی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای در این شهرستان مرزی کمک کند.

مرادی ادامه داد: با توجه به اهمیت آستارا در مبادلات تجاری و تردد ناوگان ترانزیتی، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای این منطقه نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی کالا و بهبود روند تردد وسایل نقلیه سنگین خواهد داشت.

وی در پایان، توسعه و بهسازی راه‌های ارتباطی، به‌ویژه در محورهای مهم ترانزیتی استان را از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان دانست و تأکید کرد: تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های زیرساختی و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، زمینه ارتقای ایمنی راه‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای و فعالان حوزه حمل‌ونقل فراهم شود.